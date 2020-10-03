Британский принц Уильям обиделся на принца Гарри и Меган Маркл

Такое мнение озвучил биограф Роберт Лейси в своей книге "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда", передает британское издание "The Sun".

По его словам, все началось после отказа принца Гарри с Меган Маркл от королевского титула.

Биограф утверждает, что такую новость принц Уильям принял в штыки, поскольку принимая такое решения пара не посоветовавшись с семьей. Более возмутительным он посчитал то, что Гарри сообщил новость в Сети, не предупредив об этом Елизавету. Как утверждает автор книги, он назвал такой поступок предательством.

Данный конфликт может в будущем негативно сказаться на положении королевской семьи, уверен Лейски.

Лейси уверен, что вражда между сыновьями принца Чарльза и принцессы Дианы нанесет существенный удар по авторитету королевской семьи.

Ранее стало известно, как Меган Маркл могла разочаровать мужа Елизаветы II принца Филиппа.

По данным британских журналистов, он крайне возмущен и разочарован, что бывшая звезда Голливуда Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри, не оставила свою карьеру.

Напомним, что у Елизаветы II жестко проучили принца Гарри на день рождения, конфликт не утихает: "Этого не заслуживает...".