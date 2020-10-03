Британский принц Уильям обиделся на принца Гарри и Меган Маркл
Такое мнение озвучил биограф Роберт Лейси в своей книге "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда", передает британское издание "The Sun".
По его словам, все началось после отказа принца Гарри с Меган Маркл от королевского титула.
Биограф утверждает, что такую новость принц Уильям принял в штыки, поскольку принимая такое решения пара не посоветовавшись с семьей. Более возмутительным он посчитал то, что Гарри сообщил новость в Сети, не предупредив об этом Елизавету. Как утверждает автор книги, он назвал такой поступок предательством.
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Данный конфликт может в будущем негативно сказаться на положении королевской семьи, уверен Лейски.
Лейси уверен, что вражда между сыновьями принца Чарльза и принцессы Дианы нанесет существенный удар по авторитету королевской семьи.
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