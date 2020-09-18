Секреты королевской семьи могут раскрыть всем желающим

Поступок принца Гарри довел до ярости его брата Уильяма и других членов королевской семьи

Об этом пишет британский таблоид The Sun.

По информации инсайдеров, принц Уильям был взбешен после того, как узнал о сделке принца Гарри с видеосервисом Netflix.

Гнев герцога Кембриджского можно объяснить тем, что популярный Netflix занимается производством сериала "Корона", который был посвящен правлению монарха Елизаветы II.

Действие нового сезона, премьера которого запланирована на ноябрь 2020 года, разворачивается в 1980-е годы. Среди прочего, в нем покажут, из-за чего был разрушен брак принцессы Дианы и принца Чарльза. Особое внимание будет уделено расстройству пищевого поведения, которым страдала мать принцев Уильяма и Гарри.

Осведомленные источники уверяют, что принц Уильям с другими членами королевской семьи пришли в ярость из-за того, что Гарри заключил сделку с компанией, которая показывает «Корону».

«Это лишь последний в длинном списке конфликтов между братьями, в котором есть и более деликатные вопросы, чем страдания их матери», — цитирует британский таблоид инсайдера из окружения королевской семьи.

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15 сентября, принц Гарри отмечал свое 36-летие. Герцоги Кембриджские опубликовали совместное фото с Гарри, под которым написали: "Поздравляем принца Гарри с днем ​​рождения". Интересно, что на снимке нет Меган Маркл.

Похожие поздравления с фото появились в Instagram-аккаунтах принца Чарльза и королевы Елизаветы II, где так же нет герцогини Меган Маркл.

Но поклонникам бывших герцогов показалось, что члены монаршей семьи поздравили принца Гарри особого энтузиазма и искренности и добавили, что он такого не заслужил.

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