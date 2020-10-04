39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон соблазнила изгибами в белье

Звезда обладает стройной фигурой, которую позволяет себе подчеркивать разными смелыми нарядами, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка позировала в розовом кружевном белье на небольшом видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Наряд имел соблазнительные вырезы, которые оголили ее красивое тело.

Откровенный наряд обтянул стройную талию, а лифчик подчеркнул небольшую грудь.

Пэрис демонстрировала шелковое тело в смелом боди в разных позах.

Также модель надела сетчатые колготки, в которых образ стал более соблазнительным. Длинные и кружевные перчатки выглядели просто идеальным аксессуаром, как и крупные серьги.

Звезда собрала длинные пышные волосы в пышный хвост. При этом ее губы были приоткрыты, а глаза широко раскрыты.

За семь часов пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Самая красивая блондинка", - написал один из комментаторов.

Напомним, Пэрис Хилтон опубликовала пост, представ почти обнаженной. Красотка прикрывала свое тело длинным белым полотенцем.

Модель немного сжала грудь, которая стала казаться объемнее. Длинные волосы красотка уложила набок. При этом ее плечико светилось на свету будто шелкова ткань.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон надела лифчик, выделивший ее небольшую грудь и скрывший ее под слоем ткани. Бретельки представляли собой резинку, натянувшуюся на плечах.

Белье подчеркнуло стройность модели, обвив ее тело. Также черные трусики казались маленькими, они немного приспустились с бедер.

Напомним, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто

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