66-летняя звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила поклонников неожиданным признанием

Артистка, которая родилась в украинском Донецке, часто рассказывает подписчикам какие-то интересные истории не только о съемках популярной многосерийки, но и о себе, что еще больше располагает к ней людей, передает Politeka.net.

Так, звезда призналась, что она много чем отличается от Валюхи, своей экранной героини.

«Я разная. От моей Валюхи не так уж и много у меня. Многие думают, что я всегда веселая, задорная, боевая. Может, конечно, и боевая. Если что, то и пошуметь могу! В запальчивости могу и посуду побить. Особенно, когда молодая была. Сейчас уже научилась сдерживаться. Разная я…», – написала она.

Такая откровенность не оставила равнодушными подписчиков актрисы.

«Разная,тем и прекрасна. Мы любим и ценим ваше творчество», «Мы все разные, да и ситуации разные. Но вот глянешь на Валюху, вспомнишь её слова, и как-то шагать по жизни легче. С юмором всегда легче, что толку ныть», «Вы для нас Своя🤗Настоящая русская женщина, коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт🔥 Любим мы вас всей душой❤️», «Вы классная красивая офигенная женщина 👏👏👏🌹🌹🌹 А в фильме Сваты , это просто шедеврально❤️», – пишут в комментариях.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

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