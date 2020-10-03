66-летняя звезда телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко удивила поклонников неожиданным признанием
Артистка, которая родилась в украинском Донецке, часто рассказывает подписчикам какие-то интересные истории не только о съемках популярной многосерийки, но и о себе, что еще больше располагает к ней людей, передает Politeka.net.
Так, звезда призналась, что она много чем отличается от Валюхи, своей экранной героини.
«Я разная. От моей Валюхи не так уж и много у меня. Многие думают, что я всегда веселая, задорная, боевая. Может, конечно, и боевая. Если что, то и пошуметь могу! В запальчивости могу и посуду побить. Особенно, когда молодая была. Сейчас уже научилась сдерживаться. Разная я…», – написала она.
"Показывать, видимо, некого": друзья исчезнувшего Моисеева подозревают худшее
Ани Лорак в подвенечном платье растаяла в объятиях Лазарева: "Хорошо смотрятся"
Бесстыжая Асмус в неприличной позе поделилась личными откровениями: «Я часто просыпаюсь…»
Какой Ольга Фреймут была до славы, красивыми не рождаются: "Кривые зубы, толстенькая...", неизвестные фото
Такая откровенность не оставила равнодушными подписчиков актрисы.
«Разная,тем и прекрасна. Мы любим и ценим ваше творчество», «Мы все разные, да и ситуации разные. Но вот глянешь на Валюху, вспомнишь её слова, и как-то шагать по жизни легче. С юмором всегда легче, что толку ныть», «Вы для нас Своя🤗Настоящая русская женщина, коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт🔥 Любим мы вас всей душой❤️», «Вы классная красивая офигенная женщина 👏👏👏🌹🌹🌹 А в фильме Сваты , это просто шедеврально❤️», – пишут в комментариях.
Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.
Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».