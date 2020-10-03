29-летняя российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей устроили себе реально роскошный отдых

Супруги улетели на Мальдивы и сняли виллу Lux North Male Atoll на берегу Индийского океана, сутки проживания на которой стоят 760 тысяч рублей, передает «Комсомольская правда».

На вилле площадью почти тысяча квадратных метров, которая входит в комплекс особняков на берегу, есть собственный причал для катера, площадка для загорания, бассейн и бар.

Еще одна «фишка» виллы в том, что в ней – стеклянные полы, и можно видеть, как практически под ногами плавают морские черепахи.

Ранее в интервью Ивлеева, которая является одной из самых успешных и высокооплачиваемых героинь Инстаграма, рассказывала, что отдых – это то, на чем она не станет экономить. Отметим, что девушка – очень небедная личность, поскольку зарабатывает более чем достаточно. Она часто публикует в соцсети кадры роскошной жизни, а недавно похвасталась покупкой автомобиля Lamborghini Aventador.

Не против похвастаться достатком и супруг Насти. Так, недавно Элджей показал всем новое приобретение – вертолет. На публикацию отреагировала и Ивлеева:

«Ээээээ а почему я на решку на машине по пробкам еду ?🥴», – написала она.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда поделилась кадрами с бэкстейджа своей новой фотосессии. На двух коротких видео можно увидеть, как Ивлеева старательно позирует на камеру. Для этих съемок она предстала в особенно дерзком образе. На ней черные джинсы в обтяжку с металлическим декором, а также короткий красный топ, под который она явно не стала надеть лифчик.

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