29-летняя российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева и ее муж рэпер Элджей устроили себе реально роскошный отдых

Супруги улетели на Мальдивы и сняли виллу Lux North Male Atoll на берегу Индийского океана, сутки проживания на которой стоят 760 тысяч рублей, передает «Комсомольская правда».

На вилле площадью почти тысяча квадратных метров, которая входит в комплекс особняков на берегу, есть собственный причал для катера, площадка для загорания, бассейн и бар.

Еще одна «фишка» виллы в том, что в ней – стеклянные полы, и можно видеть, как практически под ногами плавают морские черепахи.

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Ранее в интервью Ивлеева, которая является одной из самых успешных и высокооплачиваемых героинь Инстаграма, рассказывала, что отдых – это то, на чем она не станет экономить. Отметим, что девушка – очень небедная личность, поскольку зарабатывает более чем достаточно. Она часто публикует в соцсети кадры роскошной жизни, а недавно похвасталась покупкой автомобиля Lamborghini Aventador.

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Сегодня уникальный день! Сегодня, я исполнила свою МЕЧТУ!💔 О Lamborghini Aventador😱 я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно!!! Но, нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «Я САМА»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но, это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это САМОСТОЯТЕЛЬНО!👊🏽 Я хочу поделиться с ВАМИ. Вы мои друзья, вы моя семья, вы моя аудитория, вы мои единомышленники и я расту у вас на глазах🙏🏽 Кто-то это принимает, а кто-то нет! Тем не менее, я счастлива делиться радостными новостями и всем новым, что происходит в моей жизни. Мечтайте друзья, дерзайте, никого не слушайте, боритесь, вдохновляйтесь и обязательно достигайте! Это охуенное чувство ахахах❤️ 740 л.с. 🔥🤤

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Не против похвастаться достатком и супруг Насти. Так, недавно Элджей показал всем новое приобретение – вертолет. На публикацию отреагировала и Ивлеева:

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«Ээээээ а почему я на решку на машине по пробкам еду ?🥴», – написала она.

Ранее мы рассказывали о том, что звезда поделилась кадрами с бэкстейджа своей новой фотосессии. На двух коротких видео можно увидеть, как Ивлеева старательно позирует на камеру. Для этих съемок она предстала в особенно дерзком образе. На ней черные джинсы в обтяжку с металлическим декором, а также короткий красный топ, под который она явно не стала надеть лифчик.

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❤️🌹

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Напомним, экс-любовник унизил Ивлееву из "Орла и решки": "Настюха должна была...".

Как сообщала Politeka, рыдающая Настя Ивлеева из "Орла и решки" обратилась за помощью.

Также Politeka писала, что рыдающую Ивлееву из «Орла и Решки» засняли на полу ванной, кадры облетели сеть: «Тошнит от…».