Популярная актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», показала свою красоту крупным планом 

Турецко-немецкая актриса, исполнившая роль  наложница османского султана Сулеймана I в известном сериале, активно делится фото в Инстаграм,  сообщает Politeka.net. Нур часто публикует снимки со своей дочерью или просто в домашней обстановке. 

Так, красотка разместила селфи в обычном наряде. На снимке красотка позировала поднеся к себе камеру немного снизу. 

Видно, что артистка была в красивой цветной блузе с неглубоким декольте. 

Красивая цепочка серебристого цвета идеально смотрелась, как акцент к стильном образу. 

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Кроме того, Феттахоглу надела джинсовую куртку и стильные очки с леопардовым принтом. 

Волосы казались рыжими из-за падающего солнечного света. Волнистые волосы в таком освещении казались просто невероятными. 

"Сердитая!", - написала Нур. 

За два часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети не только интересовались, почему звезда злая, но и написали много комплиментов ее внешности. 

"Вау, прекрасная", - написал один из поклонников. 

Напомним, Нур Феттахоглу развелась со супругом во время работы в сериале. Целых три года звезда была одна и крутила лишь мимолетные романы. Однако артистка снова вышла замуж за бизнесмена. Спустя лишь год пара распалась, а Нур вернулась к первому мужу и родила дочь, воспитанием которой сейчас активно занимается. 

Ранее сообщалось, что  Нур Феттахоглу разлеглась на кровати и с усталым видом уставилась в потолок. У нее под боком примостился пушистый серый котенок, который свернулся калачиком и задремал. 

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.