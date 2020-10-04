Популярная актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», показала свою красоту крупным планом

Турецко-немецкая актриса, исполнившая роль наложница османского султана Сулеймана I в известном сериале, активно делится фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Нур часто публикует снимки со своей дочерью или просто в домашней обстановке.

Так, красотка разместила селфи в обычном наряде. На снимке красотка позировала поднеся к себе камеру немного снизу.

Видно, что артистка была в красивой цветной блузе с неглубоким декольте.

Красивая цепочка серебристого цвета идеально смотрелась, как акцент к стильном образу.

Кроме того, Феттахоглу надела джинсовую куртку и стильные очки с леопардовым принтом.

Волосы казались рыжими из-за падающего солнечного света. Волнистые волосы в таком освещении казались просто невероятными.

"Сердитая!", - написала Нур.

За два часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети не только интересовались, почему звезда злая, но и написали много комплиментов ее внешности.

"Вау, прекрасная", - написал один из поклонников.

Напомним, Нур Феттахоглу развелась со супругом во время работы в сериале. Целых три года звезда была одна и крутила лишь мимолетные романы. Однако артистка снова вышла замуж за бизнесмена. Спустя лишь год пара распалась, а Нур вернулась к первому мужу и родила дочь, воспитанием которой сейчас активно занимается.

Ранее сообщалось, что Нур Феттахоглу разлеглась на кровати и с усталым видом уставилась в потолок. У нее под боком примостился пушистый серый котенок, который свернулся калачиком и задремал.

Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.