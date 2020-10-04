Популярная актриса Нур Феттахоглу, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», показала свою красоту крупным планом
Турецко-немецкая актриса, исполнившая роль наложница османского султана Сулеймана I в известном сериале, активно делится фото в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Нур часто публикует снимки со своей дочерью или просто в домашней обстановке.
Так, красотка разместила селфи в обычном наряде. На снимке красотка позировала поднеся к себе камеру немного снизу.
Видно, что артистка была в красивой цветной блузе с неглубоким декольте.
Красивая цепочка серебристого цвета идеально смотрелась, как акцент к стильном образу.
"Вторая Волочкова": Никитюк нагишом устроила жаркую фотосессию у чана, едва не засветив лишнее
Наташа Королева после измен Тарзана зажгла с юным дагестанцем: «Это было невероятно»
Масштабный пожар охватил Харьковщину, фото: спасатели экстренно обратились к жителям
Синоптики ошеломили прогнозом на месяц, будет до +35°С: "Начиная с 8 октября..."
Кроме того, Феттахоглу надела джинсовую куртку и стильные очки с леопардовым принтом.
Волосы казались рыжими из-за падающего солнечного света. Волнистые волосы в таком освещении казались просто невероятными.
"Сердитая!", - написала Нур.
За два часа пост собрал более 15 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети не только интересовались, почему звезда злая, но и написали много комплиментов ее внешности.
"Вау, прекрасная", - написал один из поклонников.
Напомним, Нур Феттахоглу развелась со супругом во время работы в сериале. Целых три года звезда была одна и крутила лишь мимолетные романы. Однако артистка снова вышла замуж за бизнесмена. Спустя лишь год пара распалась, а Нур вернулась к первому мужу и родила дочь, воспитанием которой сейчас активно занимается.
Ранее сообщалось, что Нур Феттахоглу разлеглась на кровати и с усталым видом уставилась в потолок. У нее под боком примостился пушистый серый котенок, который свернулся калачиком и задремал.
Напомним, как выглядят звезды "Великолепного века" после завершения сериала: похудение, морщины, дети и разводы.
Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу удивила личным фото в кровати, засветив самое дорогое: «Это счастье».
Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" в бикини показала реальное счастье.