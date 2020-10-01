"За это и под статью можно попасть!"

Редкие фото Аллы Пугачевой появились в Сети и наделали много шума

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм были опубликованы снимки на которых Примадонна отдыхает за сигареткой, и, похоже не знает, что ее фотографируют. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На снимках Пугачева вышла не лучшим образом. Несмотря на то, что весьма опрятно одета в джинсы и белую футболку. Наряд дополняют хорошо подобранные украшения. Волосы артистки аккуратно уложены.

Мнения пользователей Сети относительно кадров разделились. Одни были удивлены, увидев знаменитую артистку в такой обстановке, в то же время очень многих возмутило, что кто-то публикует подобные кадры.

«Вот за чем это выставляют. Уверена что сами не раз были в таком виде. Позор кто это выставил», «Что ж вы так, ниже плинтуса скатились...», «Что вы от неё хотите, чтобы она на 20-летнюю девчонку была похожа?», «Это, действительно, подло. За это и под статью можно попасть!», «Да нормальная фотка. Чистенькая Алла, перекур устроила, расслабилась», «Господи, как не прилично», «Алла Борисовна, в любом виде прекрасна! В гриме и без», "Это подло, удалите", - пишут в комментариях.

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