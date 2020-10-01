Известная модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя с утра
На фото девушка позировала в штанах с зайчиками и аналогичном топе. Последний еле держался, ведь Омович попыталась засунуть в него шестой размер, который прямо выпирал. Волосы у Омович были распущенными, а сама модель сидела на полу, фотографируя себя в зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Снимай, это опасно".
"Ощадбанк" вынес важное решение по платежным картам, кого оно коснется: "Будут заблокированы после..."
Неугомонный Галкин устроил вечерний заплыв с детьми, Лобода не сдержала эмоций: «Какие же кайфовые»
Бузова в драной юбке посветила прелестями перед Волей: "Паша на Олю с аппетитом смотрит!"
Экстренная госпитализация Киркорова: печальный певец в майке и шортах поразил заявлением
Сообщалось, что известная модель Алена Омович сняла себя крупным планом.
Из столь смелого наряда выглядывали самые интимные места без белья: "Ох, как торчат". Бюст шестого размера растянул крохотный топ и казалось ему там совершенно не хватает места.
Кроме этого, его короткая длина оголила пресс и позволила взглянуть на упругий животик. Сверху модель надела белый свитер.
Сообщалось, что известная модель Алена Омович превратилась в роковую диву в новом наряде.
Омович также демонстрирует фигуру, ведь скрывать свои формы после многочисленной пластики она также не собирается. ак как девушка сделала бюст и увеличила его на несколько размеров, в платьях Алена неизменно делает на этом акцент.
Напомним, украинская Кардашьян в прозрачном белье еле удержала шестой размер
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян в черном шелке похвасталась своими огромными "шариками"
А еще Politeka сообщала, что украинская Кардашьян специально оттопырила топ, хвастаясь шестым размером