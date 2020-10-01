Известная модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя с утра

На фото девушка позировала в штанах с зайчиками и аналогичном топе. Последний еле держался, ведь Омович попыталась засунуть в него шестой размер, который прямо выпирал. Волосы у Омович были распущенными, а сама модель сидела на полу, фотографируя себя в зеркало. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Снимай, это опасно".

Сообщалось, что известная модель Алена Омович сняла себя крупным планом.

Из столь смелого наряда выглядывали самые интимные места без белья: "Ох, как торчат". Бюст шестого размера растянул крохотный топ и казалось ему там совершенно не хватает места.

Кроме этого, его короткая длина оголила пресс и позволила взглянуть на упругий животик. Сверху модель надела белый свитер.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович превратилась в роковую диву в новом наряде.

Омович также демонстрирует фигуру, ведь скрывать свои формы после многочисленной пластики она также не собирается. ак как девушка сделала бюст и увеличила его на несколько размеров, в платьях Алена неизменно делает на этом акцент.

Напомним, украинская Кардашьян в прозрачном белье еле удержала шестой размер

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