Звезда популярного сериала «Сваты» Анна Кошмал восхитила красотой на нежном фото

Актриса, полюбившаяся многим по роли Женьки в «Сватах», показала новый снимок на своей страинце Инстаграм, передает Politeka.net.

«Наступила осень во всей своей красе: дождь, ветер и безумно драматичное небо над головой. Снова просыпаешься на работу в темную ночь и встречаешь рассветы. Я не помню, когда последний раз вставала позже 5.30. И все же каждое время года прекрасно по своему, согласны?», - написала актриса.

Также она добавила интриги, затронув тему поворотов судьбы

«Осень - время модных пальто, туфель и легких шарфов, свежей прохлады и новых поворотов судьбы. Так вот... Пусть этой осенью с вами случаются чудеса», - отметила артистка.

При этом в Сети восхищаются ее красотой на опубликованном фото, где артистка запечатлена в зеленом пиджаке поверх черного топа.

«Милая», «Вау», «Крутая деваха», «Не девушка, а сказка», «Красоточка», «Почему груди поцарапанная», «Выглядишь лучше и лучше!», «Красивая очень, до сих пор не изменилась❤Наша Женька ❤❤», «Я восхищаюсь твоей красотой», «Ты очень красивая😘», пишут в комментариях.

Напомним, звезда "Сватов" кардинально поменяла амплуа, Женьку не узнать: "Ого, что нас ждет!".

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