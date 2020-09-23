Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал порадовала осенним образом вместе с подругой-актрисой

Как сообщает Politeka.net, исполнительница роли Женьки опубликовала на своей странице в "Инстаграм" совместное фото с коллегой Анастасией Иванюк, которая прославилась благодаря сериалу "Скорая".

Анна Кошмал предстала в топе матово-черного цвета, а ее знаменитая подруга - в розовом. Красотки тесно прижались друг к другу, демонстрируя теплые отношения. На заднем плане можно заметить съемочные фургончики, вероятно, актрисы сфотографировались в перерыве между сценами.

"Мы с крошкой @anivaniuk шлем вам лучи добра и любви🙏🏼 Рассказывайте, как проходит ваша осень? 🍂🌤", - подписала снимок Анна Кошмал.

Пользователи социальной сети оценили внешность звезд в комментариях и оставили им много теплых отзывов:

"Красивые девочки 😻😻😻"; "Ваши лучики дошли) у нас светит 🌞. Ураа"; "Почему вы так всегда прекрасны?😍 прям шикарная, не понимаю🤤💎🤭"; "Вы очень красивая, будем надеяться на 7 сезон сватов💞😭❤️😍"; "Солнышки 😍"; "Прелестницы. 👩👩 👍".

Ранее Анна Кошмал покрасовалась в компании двух мужчин. Актриса сфотографировалась в гримерке с двумя красацами, которые тоже оказались ее коллегами.

Напомним, Женька из "Сватов" с подружками соблазнили видом на съемках нового "Папика": "Ухх, какие красавицы".

Как сообщала Politeka, счастливая Женька из «Сватов» впечатлила внешностью на отдыхе, актрису не узнать.

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" соблазнила жаркими видом на съемках сериала "Папик-2".