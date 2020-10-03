39-летняя светская львица и фотомодель Пэрис Хилтон оригинально поздравила подругу с днем рождения, выставив шикарное фото
Как передает Politeka.net, эффектная блондинка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала вместе с подругой ди-джеем и звездой YouTube Шантель Джеффрис.
Пэрис показала себя в пикантном наряде: девушка натянула черный боди с завязочками и пленительным вырезом на груди, дополнив образ милыми кошачьими ушками.
А вот ее подружка предстала в серебристом платье с сумасшедшими вырезами, похожем на то, в котором ранее щеголяла Пэрис.
"С Днем Рождения, @ChantelJeffries! 🥳 Люблю тебя так сильно, сестренка! 🥰 Так много веселых воспоминаний вместе! Мисс # Жить с тобой! 🔥👯♀️🔥", - подписала Хилтон фото.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Пэрис, ты такая красивая"
"Она одета как ты? Это горячо"
"ты выглядишь так потрясающе, боже❤️"
«🔥Я люблю, и да благословит тебя Бог🔥»
"Так странно видеть именинницу в том культовом платье, которое вы сделали знаменитым😍"
"Пэрис, ты прекрасна и твоя подруга тоже ❤️🔥❤️"
Ранее мы сообщали, игривая Пэрис взволновала публику полуголым видом. Светская львица с обворожительной улыбкой прикрылась полотенцем и повернулась к камере в полоборота. Красотка сделала макияж с акцентом на глаза, пышные ресницы выглядели идеально. Губы немного блестели от красивого блеска.
За четыре часа пост собрал почти 500 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети называли звезду великолепной.
"Озорница", - написал один из поклонников.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».