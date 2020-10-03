Кто из них соблазнительнее?

39-летняя светская львица и фотомодель Пэрис Хилтон оригинально поздравила подругу с днем рождения, выставив шикарное фото

Как передает Politeka.net, эффектная блондинка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала вместе с подругой ди-джеем и звездой YouTube Шантель Джеффрис.

Пэрис показала себя в пикантном наряде: девушка натянула черный боди с завязочками и пленительным вырезом на груди, дополнив образ милыми кошачьими ушками.

А вот ее подружка предстала в серебристом платье с сумасшедшими вырезами, похожем на то, в котором ранее щеголяла Пэрис.

"С Днем Рождения, @ChantelJeffries! 🥳 Люблю тебя так сильно, сестренка! 🥰 Так много веселых воспоминаний вместе! Мисс # Жить с тобой! 🔥👯‍♀️🔥", - подписала Хилтон фото.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Пэрис, ты такая красивая"

"Она одета как ты? Это горячо"

"ты выглядишь так потрясающе, боже❤️"

«🔥Я люблю, и да благословит тебя Бог🔥»

"Так странно видеть именинницу в том культовом платье, которое вы сделали знаменитым😍"

"Пэрис, ты прекрасна и твоя подруга тоже ❤️🔥❤️"

Ранее мы сообщали, игривая Пэрис взволновала публику полуголым видом. Светская львица с обворожительной улыбкой прикрылась полотенцем и повернулась к камере в полоборота. Красотка сделала макияж с акцентом на глаза, пышные ресницы выглядели идеально. Губы немного блестели от красивого блеска.

За четыре часа пост собрал почти 500 тысяч просмотров и много комментариев. Пользователи сети называли звезду великолепной.

"Озорница", - написал один из поклонников.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».