23-летняя американская модель Белла Хадид, ангел "Victoria’s Secret", вскружила голову видом в одновременно брутальном и женственном наряде

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в полуголом виде. Модель натянула латексные чулки и перчатки, а также прозрачное черное белье с кружевом.

Роскошный образ дополнило колье и необычная прическа с красиво уложенными витками.

В таком виде Белла участвовала в шоу, которое транслировалось онлайн.

"ох, черт, похоже, он уже включен. Извините. Amazon Prime. Также. Не забудьте голосовать!", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Ты здесь такая здоровая и сияющая❤️"

"Только что смотрела это! Вы были феноменальны. Все шоу было чертовски потрясающим 😍🔥🔥🔥"

"Боже мой, Белла, ты атакуешь меня"

"Это тело 🔥"

"навсегда одно из самых красивых тел в мире 💎"

Ранее мы сообщали, Белла впечатлила нежным образом в белом купальнике. Красотка приняла томную позу, продемонстрировав свои аппетитные "дары природы". Примечательно, что модель также показала крупным планом лицо без косметики.

"хорошие кусты, я должен сказать"; "хороший, самый аппетитный вырез"; "Мне нравится, как ты выделила грудь"; "она действительно думала, что мы не заметим 😭😭😭"; "Этот кустарник"; " куст фотошопа 💀"; "Хороший куст у тебя там, я вижу, ты вставила туда немного графики Minecraft?", - отреагировали пользователи в сети.

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