23-летняя американская модель Белла Хадид, ангел "Victoria’s Secret", вскружила голову видом в одновременно брутальном и женственном наряде
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в полуголом виде. Модель натянула латексные чулки и перчатки, а также прозрачное черное белье с кружевом.
Роскошный образ дополнило колье и необычная прическа с красиво уложенными витками.
В таком виде Белла участвовала в шоу, которое транслировалось онлайн.
"ох, черт, похоже, он уже включен. Извините. Amazon Prime. Также. Не забудьте голосовать!", - подписала фото звезда.
Горячая "невеста" Харламова лишила мужчин дара речи: "Как это платье вообще держится на си..."
Волочкова в дерзком платье с вырезами озадачила "неопрятным" декольте: "Ей портниха отомстила"
"А зачем так оголяться?": Высоцкая без стыда посветила прелестями на публике, Наташа Королева оценила
Беда в семье Шоптенко из "Танців з зірками", муж обратился к украинцам: "Буду честен..."
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
"Ты здесь такая здоровая и сияющая❤️"
"Только что смотрела это! Вы были феноменальны. Все шоу было чертовски потрясающим 😍🔥🔥🔥"
"Боже мой, Белла, ты атакуешь меня"
"Это тело 🔥"
"навсегда одно из самых красивых тел в мире 💎"
Ранее мы сообщали, Белла впечатлила нежным образом в белом купальнике. Красотка приняла томную позу, продемонстрировав свои аппетитные "дары природы". Примечательно, что модель также показала крупным планом лицо без косметики.
"хорошие кусты, я должен сказать"; "хороший, самый аппетитный вырез"; "Мне нравится, как ты выделила грудь"; "она действительно думала, что мы не заметим 😭😭😭"; "Этот кустарник"; " куст фотошопа 💀"; "Хороший куст у тебя там, я вижу, ты вставила туда немного графики Minecraft?", - отреагировали пользователи в сети.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры