35-летняя украинская певица Тина Кароль частенько демонстрирукует аппетитные формы, подогревая интерес публики к своей персоне

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм опубликовали новое фото, на котором Тина предстала в черном боди или же черных маечке и трусиках - ракурс не позволяет разглядеть более точно.

Тем не менее "вкусный" снимок успел наделать шума в сети. Красотку сняли сверху так, чтобы в кадр попала зона декольте. От этих нежных и соблазнительных изгибов можно потерять дар речи.

Блондинка с ярким макияжем, выполненном в бежево-розовых тонах, пленительно посмотрела в камеру, будто "заигрывая" с публикой.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, не только комплименты посыпались на Кароль, некоторым ее внешний вид показался немного неестественным.

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"Это уже не Тина, а кукла какая-то"

"Лялічка"

"Очень красивая))))"

Ранее мы сообщали, Кароль ошеломила стильным и необычным нарядом. Звезда покрутилась перед камерой в шикарном платье от известного украинского дизайнера Ивана Фролова. Снизу наряд обтягивающей, бежевый и короткий, а поверх него надет длинный атласный красный шлейф спереди и сзади. Образ дополняли многочисленные украшения и распущенные уложенные локоны.

"🤤🤤🤤🤤богиня не то слово это даже не описать♥"; "Шик блеск красота 🔥😍🙌🏻"; "Платье шикарное, и Тине идёт"; "Тина Кароль!❤️❤️❤️😘", "Самая самая. Ух. Золотая рыбка", - отреагировала толпа фанатов.

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