Популярная украинская певица Тина Кароль показала, как выглядит ее фигура на самом деле

Артистка для каждого выхода в свет, а также каждого эфира шоу «Танцы со звездами», в котором выступает в роли ведущей, подбирает лучшие наряды. Звезда предпочитает платья в пол самого яркого и необычного дизайна. При этом нередко наряды весьма смело выделяют ее бюст из общей картины образа.

На фан-странице Тины были показаны кадры с фотосессии Тины, сделанной перед очередным эфиром «Танцев». Тогда звезда выбрала шикарное платье от известного украинского дизайнера Ивана Фролова. Снизу наряд обтягивающей бежевый и короткий, а поверх него надет длинный атласный красный шлейф спереди и сзади. Образ дополняли многочисленные украшения и распущенные уложенные локоны.

В ролике видно саму звезду без всяких лишних украшений и сценичного блеска. Также можно заметить, как певица выглядит в живую, а не так, как на обработанных и отфотошопленных кадрах. Фанаты были в восторге:

«🤤🤤🤤🤤богиня не то слово это даже не описать♥; Тут она по особенному невероятна; Шик блеск красота 🔥😍🙌🏻; Это точно; Сияй🤗😍; Платье шикарное, и Тине идёт; Тина Кароль!❤️❤️❤️😘 Самая самая. Ух. Золотая рыбка».

Мы также писали, что неделю тому назад артистка выпустила новый альбом "Найти своих", а после представила оригинальную трилогию-клип с таким же названием. Специально для оригинальной трилогии звезда кардинально сменила имидж.

В клипе певица показала себя, как с трогательной, так и с неожиданно бойкой и дерзкой стороны.

Сама Тина поделилась новым кадром со съемок, на котором ее буквально носила на руках толпа людей. Данная работа не оставляет фанатов равнодушными, ведь масштабный клип-трилогия получился очень насыщенным и ярким. Его снимали целых пять дней.

Тина на новом фото предстала в ультра-модном наряде от британского дизайнера David Koma и сразу же получила сотни отзывов.

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