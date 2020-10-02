"Лучше за Лазарева, чем за..."

Красивая и нежная певица Ани Лорак в длинной фате и белом платье взбудоражила сеть, а еще более заинтриговал ее "жених"

Как передает Politeka.net, фанаты Каролины много лет приписывают ей и певцу Сергею Лазареву страстный роман, который, по их мнению, должен окончиться никак иначе, как свадьбой. Так, на одной из фан-страниц Лорак в Инстаграм опубликовали новый фотоколлаж на тему сказочной любви артистов.

Лорак появилась в подвенечном наряде, а ее "жених" в белом костюме. Лазарев нежно обнял свою "невесту" за талию, опустив взгляд.

Ранее артистка в одном из интервью проливала свет на свои истинные отношения с Сергеем. По ее словам, между ними сложилась очень крепкая и трепетная дружба - ведь знакомы они еще с детства, с участия в "Утренней звезде".

«Никто не знает правды, что там у нас с Сергеем. Определенно между нами есть эмоциональная связь, мы близкие друзья, у нас действительно очень много общего», - делилась Лорак.

Изумленные поклонники, мечтающие, чтобы свадебная картинка, наконец, стала реальностью, кинулись обсуждать увиденное. Некоторые отметили, что пусть лучше уж за Лазарева выйдет замуж, чем за турка (намекают на ее экс-мужа Мурата Налчаджиоглу).

"Пусть Боженька тебе помогает Каролина!"

"Счастья вам, и всего наилучшего в жизни 💥❤️"

"Это что? Фотошоп?"

"Боже как ты это делаешь!? 🤤🤤🤤 Я растаяла😘😘😘 Очень красиво, шикарно, бомбезно!!!🔥🔥🔥 Нереально круто ❤️ Можно это в жизнь"

"Боже, как это прекрасно ❤️"

"Хорошо смотрятся они... "



"Вай какая красота!!!"

"Невероятно, как настоящее фото"

"Лучше за лазарева, чем за того чёрта"

"Сколько можно бредить??? Он гей!"

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры с закрытой вечеринки, устроенной в честь 42-летия Лорак. Примечательно, что на праздновании были замечены одни лишь мужчины. В частности, в ресторан заявились Лазарев, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и еще пара друзей певицы.

Когда официанты торжественно внесли двухярусный торт, украшенный свечками, Каролина вскочила с диванчика, заулыбалась и принялась благодарить присутствующих.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.