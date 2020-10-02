Красивая и нежная певица Ани Лорак в длинной фате и белом платье взбудоражила сеть, а еще более заинтриговал ее "жених"
Как передает Politeka.net, фанаты Каролины много лет приписывают ей и певцу Сергею Лазареву страстный роман, который, по их мнению, должен окончиться никак иначе, как свадьбой. Так, на одной из фан-страниц Лорак в Инстаграм опубликовали новый фотоколлаж на тему сказочной любви артистов.
Лорак появилась в подвенечном наряде, а ее "жених" в белом костюме. Лазарев нежно обнял свою "невесту" за талию, опустив взгляд.
Ранее артистка в одном из интервью проливала свет на свои истинные отношения с Сергеем. По ее словам, между ними сложилась очень крепкая и трепетная дружба - ведь знакомы они еще с детства, с участия в "Утренней звезде".
«Никто не знает правды, что там у нас с Сергеем. Определенно между нами есть эмоциональная связь, мы близкие друзья, у нас действительно очень много общего», - делилась Лорак.
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Изумленные поклонники, мечтающие, чтобы свадебная картинка, наконец, стала реальностью, кинулись обсуждать увиденное. Некоторые отметили, что пусть лучше уж за Лазарева выйдет замуж, чем за турка (намекают на ее экс-мужа Мурата Налчаджиоглу).
"Пусть Боженька тебе помогает Каролина!"
"Счастья вам, и всего наилучшего в жизни 💥❤️"
"Это что? Фотошоп?"
"Боже как ты это делаешь!? 🤤🤤🤤 Я растаяла😘😘😘 Очень красиво, шикарно, бомбезно!!!🔥🔥🔥 Нереально круто ❤️ Можно это в жизнь"
"Боже, как это прекрасно ❤️"
"Хорошо смотрятся они... "
"Вай какая красота!!!"
"Невероятно, как настоящее фото"
"Лучше за лазарева, чем за того чёрта"
"Сколько можно бредить??? Он гей!"
Ранее мы сообщали, в сети появились кадры с закрытой вечеринки, устроенной в честь 42-летия Лорак. Примечательно, что на праздновании были замечены одни лишь мужчины. В частности, в ресторан заявились Лазарев, Филипп Киркоров, Игорь Крутой и еще пара друзей певицы.
Когда официанты торжественно внесли двухярусный торт, украшенный свечками, Каролина вскочила с диванчика, заулыбалась и принялась благодарить присутствующих.
Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.