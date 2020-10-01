В сети показали, как и, главное, с кем певица Ани Лорак отметила свое 42-летие

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстаграм появилось видео с празднования ее дня рождения. Судя по всему, Каролина отмечала в одном из ресторанов. В кадр попали ее друг и "любовник" Сергей Лазарев, еще один приближенный - Филипп Киркоров, а также композитор Игорь Крутой и еще несколько человек (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Примечательно, что среди гостей не было ни одной женщины - Лорак единственная блистала во всей красе.

На камеру попал эмоциональный момент, когда официанты торжественно занесли большой торт со свечами. Счастливая и довольная Ани поблагодарила друзей за внимание, вскочив с дивана при появлении подарка.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые искренне поздравили артистку, другие удивились собравшейся компании, а третьи пожалели Лорак.

"А что подружек совсем нет?! Одни мужики вокруг..."

"Желаю счастья каждый день, тепло от всех, кто будет рядом..."

"Тягают эту Каролиночку... - Киркоров на пару с Лазаревым"

"Мне Вас жаль!)"

"Колечко на месте, значит все хорошо в отношениях"

Очевидно, что Лорак в последнее время окружила себя только мужчинами, и этому, возможно, есть причина. Как известно, артистка в прошлом году пережила болезненный развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, последствия которого до сих пор ощущает на себе.

«Можно сказать, что я начала жизнь с чистого листа. Любой развод — это трагедия: это больно, это печально, это... разочарование. Да, ты испытываешь разочарование в близком человеке. Что может быть больнее этого?», - прокомментировала Лорак в недавнем интервью. Отметим, ее брак с Налчаджиоглу продлился 14 лет, у пары есть дочь. В настоящее время Лорак встречается с продюсером Егором Глебом.

Напомним, Ани Лорак состоит в особой связи с Лазаревым еще с детства, признание певицы.