Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась очередным домашним образом и опозорилась

Анастасия живет в достаточно большом и обустроенном всеми удобствами доме. При этом у нее есть даже свой небольшой домашний театр. Там она выступает для детей, часто показывает, как тренируется и веселится с близкими и тайным возлюбленным.

В этот раз балерина в красном платье в пол и с неудачным вырезом в зоне бюста рассказала подробнее о своем театре, позируя на мини-сцене:

«Я обожаю этот домашний большой театр. Здесь всегда царит особенная атмосфера. 🙏🩰🦢 Это подарок мне моего близкого друга ещё несколько лет назад.🌺 Мы и миниатюру нашего спектакля "Балерина в зазеркалье цирка" показывали и проводили его Live Stream😊 На моем сайте и в YouTube можно посмотреть. И в этом душевном месте я очень люблю иногда делать свой балетный Экзерсис.💃🩰 #анастасияволочкова #волочкова» - сообщает Волочкова.

А вот что пишут в сети, публикуя кадры с балериной, и давая возможность анти-фанатам обсудить поведение знаменитости:

«Блины бы свои собрала, зинаида🥴🤦‍♀️; То близкий друг подарил театр, то любимый, то сама построит. Совсем заврался Насос;в следующей книге Насос расскажет, что это шейх ей подарил театр - неожиданно, но после того, как долго и упорно на коленях умолял принять подарок; Театр имени меня; не театр , а храм; с наськиными немощными мощами😹; Вот мучает вопрос:ей специально портнихи такие дебильные платья шьют?🤔Может мстят за что-то?; я не люблю такое плечо,напоминает бабский халат.либо спусти ниже.Либо сделай уже,либо сделай нормальную, обычную пройму рукава.со вкусом совсем бяда🙈».

Ранее мы сообщали, что Анастасия славится любовью к рекламе самых разных товаров. Чтобы получить подарок или какую-то услугу бесплатно, балерина согласна рекламировать купели, куллеры для воды, магазины по доставке продуктов, салоны красоты и многое другое. В этот раз Волочкова решила рассказать о своих новых знакомых, которые привели в порядок ее пушистого домашнего питомца Лаки.

Так, специально для того, чтобы похвастаться своим питомцем, Анастасия приоделась к приему гостей. Два разных образа балерина продемонстрировала с пушистым другом на руках. При этом примечательным становится то, что сама Анастасия не ходит в салон на стрижку, а ее волосы ей красит ее домработница. Именно за прическу Волочкову высмеивают больше всего, поэтому она заранее скрыла доступ к комментариям, избегая советов о том, что "ей самой пора постричься".

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."