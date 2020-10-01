Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым образом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Впечатляющим фото знаменитость поделилась в разделе «Сторис».
На этот раз Никитюк, которую уже привыкли называть украинской Барби за женственные соблазнительные наряды, появилась в темном деловом костюме в полоску, одетом поверх белого топа.
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Волосы телеведущей аккуратно ровно уложены.
«Собственники бизнеса 2.0. Я уже в костюме», - написал она.
Напомним, ранее Никитюк огорошила заявленим о том, что берет паузу в своей теле карьере и должна подумать над тем, чем будет заниматься дальше.
Никитюк немного приоткрыла завесу относительно того, чем планирует заниматься.
«Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться... а на это совсем нет времени. Поэтому на днях я поступила в бизнес школу, о которой позже расскажу, английский язык наконец добью 😭 ну и китайский уже забыла🐼 Всем спасибо! Всех люблю, в инсте остаюсь», - сообщила теледива.
Поклонники активно ее поддержали и похвалили за стремление к развитию.
Напомним, Леся Никитюк с кольцом на безымянном пальце огорошила новостью: «А вот теперь можно и…».
Как сообщала Politeka, беспечная Леся Никитюк превратилась в харизматичного ковбоя и показала своих девочек.
Также Politeka писала, что Леся Никитюк в экстра-мини и с бокалом в руках похвасталась танцами на пилоне: "Леся, мама знает?".