Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Впечатляющим фото знаменитость поделилась в разделе «Сторис».

На этот раз Никитюк, которую уже привыкли называть украинской Барби за женственные соблазнительные наряды, появилась в темном деловом костюме в полоску, одетом поверх белого топа.

Волосы телеведущей аккуратно ровно уложены.

«Собственники бизнеса 2.0. Я уже в костюме», - написал она.

Напомним, ранее Никитюк огорошила заявленим о том, что берет паузу в своей теле карьере и должна подумать над тем, чем будет заниматься дальше.

Никитюк немного приоткрыла завесу относительно того, чем планирует заниматься.

«Поймите меня правильно, я очень люблю свою работу, но все свои знания я уже использовала! Нужно учиться... а на это совсем нет времени. Поэтому на днях я поступила в бизнес школу, о которой позже расскажу, английский язык наконец добью 😭 ну и китайский уже забыла🐼 Всем спасибо! Всех люблю, в инсте остаюсь», - сообщила теледива.

Поклонники активно ее поддержали и похвалили за стремление к развитию.

Напомним, Леся Никитюк с кольцом на безымянном пальце огорошила новостью: «А вот теперь можно и…».

Как сообщала Politeka, беспечная Леся Никитюк превратилась в харизматичного ковбоя и показала своих девочек.

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