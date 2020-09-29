32-летняя российская актриса Кристина Асмус несмотря на болезнь продолжает работать

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Асмус опубликовала нежное осеннее фото, похваставшись цветущей красотой. Актриса надела дерзкие мини-шортики, теплый свитер и сапожки. Образ она дополнила сумочкой и солнцезащитными очками. Выглядела Асмус очень счастливой, несмотря на то, что уже неделю не может вернуть себе голос.

«Только вчера отгремела премьера спектакля в театре, а уже еду в сапсане выпускать следующую! С вокзала сразу на репетицию к Мигелю», - рассказала актриса.

Она отметила, что уже в октябре будет выступать со спектаклем в Санкт-Петербурге.

«Особняк на Дворцовой набережной, актёры на расстоянии вытянутой руки, взаимодействие со зрителем. Опыт, который забыть и повторить невозможно! Смело, дерзко, горячо!», - добавила Асмус.

Всего за несколько минут пост артистки собрал больше 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Такая счастливая после того, как лысый мужик за грудь трогал?», «Кристина, а как же отдых!)», «Кристина, классно выглядите. Хорошей осени вам. Всех благ. Здоровья вам», «Умница, красавица, счастья тебе и здоровья», «Милый зайчик», «Какая же ты красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что «Асмус понесло»: актриса снялась в новой откровенной роли, скандальные кадры попали в сеть.

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