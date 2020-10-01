В ПриватБанке заявили о своем решении пойти навстречу клиентам в "посткарантинной реальности"
Так, с 1 октября изменились ключевые тарифы для предпринимателей и юридических лиц, пишет "Лига. Финансы".
В частности, за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания тарифы снижаются с 7 до 5 гривень, вне зависимости от суммы зачисления.
Кроме того, отменяются тарифы за послеоперационное обслуживание, то есть, проведение операций после окончания банковского дня. Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках составит 3 грн за платеж, а тариф на внутрибанковские платежи - остается бесплатным.
Тариф за внесение выручки через кассу банка установлен на уровне 20 грн независимо от суммы зачисления. Как сообщается на сайте банка, эта операция пока остается бесплатной.
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В то же время вводится комиссия за снятие наличных в ряде операций: тариф за снятие наличных с корпоративных карт и карт “Ключ к счету” составит 1%, а за нецелевое пополнение наличными корпоративных карт и карт “Ключ к счету” - 0,5%.
Вместе с тем, многие украинцы продолжают жаловаться на работу ПриватБанка. В одном из последних комментариев в разделе с отзывами на сайте Минфина, клиентка рассказала о невозможности снять деньги с депозитного счета - как раз в тот момент, когда они были сильно необходимы.
"Обратилась в банк с просьбой расторгнуть депозитный счет. В чем мне было отказано, со ссылкой на то, что депозит является «срочным» и деньги могут вернуть только по окончании срока действия депозита, причем работник банка разговаривал со мной грубо и так, чтобы я от него отстала", - пишет клиентка.
В ПриватБанке дали разъяснение: в чем разница между "срочным" и "не срочным" вкладами.
"Оформляя депозитный вклад, вы соглашаетесь с условиями договора согласно которым банк начисляет вам проценты по большей ставке, чем в случае, когда открывается обычный, не срочный депозит. В своей деятельности банк руководствуется действующим законодательством и нормами НБУ, согласно которым имеет право отказать в досрочном расторжении вклада, который был открыт клиентом как «срочный»", - говорится в ответе финучреждения.
Напомним, банкоматы ПриватБанка перестали выдавать деньги: "списание по карте прошло, но...".
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