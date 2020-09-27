Банкомат ПриватБанка не выдал деньги, хоть деньги с карты были списаны



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По словам пострадавшей, инцидент произошел в Днепре. Как передает Politeka.net , об этом сообщила недовольная клиентка банка.По словам пострадавшей, инцидент произошел в Днепре.

"В банкомате-терминале снимала 20000 грн. После нажатия кнопки «выдать деньги» банкомат начал считать банкноты по звуку и подавать их в окно выдачи, и на протяжении следующих 5-7 минут светилось то же окно полоса загрузки, банкомат не реагировал. После обращения сразу на горячую линию приват банка, оператор сказал, что нужно нажать, чтобы разблокировать банкомат от зависания. Со второй попытки получилось и банкомат отдал карту, но деньги так и не выдал!!! А списание по карте прошло…", - рассказала женщина.



Она отметила, что из-за данной ошибки осталась без денег в нужный момент.

"По возврату денег мне сообщили, что нужно дождаться инкассации непонятно когда. Данные средства предназначались для погашения кредита в другом банке, в связи с этим я должна оплачивать штрафы в другом банке… сроки возврата моих денег неизвестны. Почему так происходит и кто будет оплачивать штрафы по вашей вине?", - задалась вопросом недовольная клиентка.



Представители банка принесли извинения за неудобства и пообещали решение проблемы в ближайшее время.

"По вашим вопросом уже зарегистрирована заявка на возврат средств. На данный момент ожидаются результаты инкассации. Это позволит нам убедиться в том, что операция не была успешна и сверить сумму с указанной вами для возвращения. По результатам обработки заявки мы дополнительно вам сообщим", - говорится в сообщении.