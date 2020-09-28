"ПриватБанк" викрили в таємному блокуванні всіх грошей на картах

Своєю історією у відгуку на сайті Мінфін поділився українець, який співпрацює з банком ще з 2003 року. За його словами, нещодавно він не зміг розрахуватися в кафе своєю карткою, а коли зайшов в Приват24 виявив, що всі його рахунки були заблоковані.

"Банк заблокував всі гроші на картах...Набрав 3700, щоб уточнити, в чому проблема. Працюю з банком з 2003 року - ніколи проблем з ним не було, карти не блокувалися самі по собі. Оператор відповіла, що карти були заблоковані о 3 годині ночі в суботу, нібито за чиєюсь скаргою. Відповіла, що зі мною зв'яжуться протягом трьох днів", - розповів клієнт.

За його словами, йому довелося самому зв'язатися з банком, де йому повідомили, що скарг вже кілька, а зв'яжуться з ним вже протягом семи днів.

"Як можуть бути скарги, ще й декілька на мене в моєму випадку, зрозуміти не можу. Історія з банком дуже тривала і велика (багато продуктів у мене було і є оформлено), а мене в один момент як якогось шахрая заблокували, абсолютно не цікавлячись, чи є у мене якісь кошти взагалі крім як на цих картах", - обурився українець.

Пізніше в коментарях він уточнив, що представники банку все ж з ним зв'язалися і після уточнення деталей його карти були розблоковані.

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