Известная модель Эбигейл Рэтчфорд заворожила формами в непристойном мини-платье

Звезда опубликовала смелое фото в своем сториз Инстаграм, пишет Politeka.net. На фото раскрепощенная красотка устроилась на краешке бильярдного стола.

Блестящее платье имело необычный крой. Тонкая ткань прикрыла грудь без белья. Соблазнительное декольте привлекало взгляд. Бюст соблазнительно выпирал.

Наряд держался на тонких цепочках, скрепляющихся на затылке. А сзади спина и ягодицы были полностью обнаженными. Держался такой наряд на тонкой бретельке на спине.

Шелковые ягодицы выглядывающие из наряда выглядели, как можно пикантнее.

Различные украшения завершили образ Эби. Модель распустила длинные волнистые волосы, уложив их по бокам.

Глаза и губы красотки были подчеркнуты косметикой: "Ну, надо же какая она идеальная".

Пост не смог собрать много лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотку засыпали комплиментами в личной переписке.

Напомним, Эби Рэтчфорд легла на белоснежные простыни. Она была в зеленом коротком топике, который обтянул большой бюст звезды, а также обнажил упругий животик.

Ткань топа отлично сидела на красивой груди, при этом не показывая взгляду ничего лишнего.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в желтом бикини, которое преимущественно состояло из веревочек. Звезда стояла перед зеркалом в ванной, рядом с умывальником. Модель показывала свою фигуру и аппетитные места, а на фоне можно увидеть большое панорамное окно и ванну.

"Неон", - подписала фото красотка.

К сожалению, кадры также не собрали комментариев в открытом доступе.

Напомним, Эби Рэтчфорд повеселилась на улице в одних трусиках, еле прикрыв бюст руками

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