Подорожание серьезно ударит по карманам украинцев, эксперты объяснили, что происходит

Эксперты предупреждают, что рост цен в нашей стране до конца 2020 года ускорится на 2,8-4%, передает «Сегодня».

Экономисты назвали четыре основных фактора, которые и спровоцируют инфляцию. Это рост тарифов в коммунальной сфере, девальвация гривны, подорожание агроподукции (фермеры понесли убытки из-за небывалой засухи), повышение минимальной зарплаты до 5000 гривен.

"Начал дорожать природный газ для населения, и для теплокоммунэнерго, что означает удорожание тепла. Также на росте цен существенно скажется девальвация гривны, ведь 50% потребления в Украине – это импорт, и незначительно – увеличение минимальной зарплаты до 5000 грн", – объяснил вице-президент по вопросам экономической политики в УСПП Виктор Скаршевский.

Напомним, тарифы на электричество для украинцев остаются неизменными до конца текущего года.

В то же время в Министерстве заявляют, что цена на электрическую энергию для населения в Украине не пересматривалась с 2017 года и сейчас является самой низкой среди всех стран Европы.

Как сообщалось, цена на газ для бытовых потребителей на октябрь останется без изменений.

То есть, украинцы по тарифу "Месячный" будут платить 4,7 грн/кубометр. Что касается тарифа на 12 месяцев, то в нем цена топлива составляет 5,24 грн/кубометр.

В пресс-службе газового монополиста напомнили, что цена на топливо напрямую зависит цена доставки самого газа. Соответственно, чем длиннее труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.

Напомним про тарифы на коммуналку, "Нафтогаз" объявил украинцам цены на октябрь: как изменились суммы.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили, что будет с ценами и тарифами, «через одну-две недели…»

Также Politeka писала, что тарифный удар с 1 октября отменяется, украинцам дали отсрочку: какими будут суммы и что дальше.