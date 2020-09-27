Нацбанк Украины предлагает ужесточить наказание за мошенничество с платежными картами

Как стало известно Politeka.net, ведомство уже разрабывает законопроект, которые предусматривает соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Руководитель Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов раскрыл подробности в интервью порталу "Минфин".

Пока мошенникам, которые занимаются незаконными махинациями с банковскими картами грозит лишь штраф, а сотрудники Национального банка предлагают наказывать преступников лишением свободы, отправляя их в тюрьму на срок в один год или даже больше. Так уже сейчас за аналогичные правонарушение в Евросоюзе нарушителям дают до 25 лет, а в США - вплоть до пожизненного заключения.

“В НБУ почти закончили подготовку нового закона, который будет касаться платежных услуг и платежных сервисов, а также карточных операций. Есть надежда, что окончательный текст документа до конца сентября появится в финансовом Комитете Верховной Рады", - заявил Александр Карпов. - "У Нацбанка нет права законодательной инициативы, поэтому вносить его будут через несколько депутатов”.

Как заметили специалисты НБУ, с января по июнь 2020 года случаи мошенничества с картами стали происходить почти в 1,5 раза чаще. В среднем владельцы теряют от таких операций 1,82 тысячи гривен. Согласно статистике, за год правоохранителям удается поймать только три-четыре группы мошенников.

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Как сообщала Politeka, карты блокируют из-за долгов по коммуналке.

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