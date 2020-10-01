В октябре украинцы больше не смогут расплачиваться монетами и купюрами старого образца, а молодым людям придется посетить военкомат

Как сообщает Politeka.net, по распоряжению Нацбанка с 1 октября по всей Украине к оплате перестанут принимать монеты номиналом 25 копеек и банкноты старше 2003 года. Таким образом регулятор пытается упростить расчеты наличными и убрать с рынка старые и непопулярные деньги. Речь идет о купюрах номиналом 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.

Примечательно, что монеты по 10 копеек еще будут в ходу. Одновременно с этим Национальный банк начнет постепенно изымать из оборота купюры по 1-2 гривны, а также монеты в 1 гривну образца 1996. После инкассации банки попросту не будут выдавать такие деньги, заменяя их на монеты 2018 года.

В октябре также начинается осенний призыв, который затянется до 31 декабря. Он коснется всех мужчин возрастом от 18 до 27 лет, у которых нет отсрочки по состоянию здоровья, из-за учебы или по другим причинам. Парни от 18 до 19 лет имет право отправиться на срочную службу по желанию, а с 20 лет украинцев призывают повестками. Всем призывникам нужно пройти военно-медицинскую комиссию. По решению правительства, призыву в 2020 году подлежат 13,570 украинцев.

Неявка в военкомат по повестке грозит штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, и от 170 до 255 - за повторное. Злостных уклонистов могут наказать лишением свободы на срок до трех лет.

С 1 числа месяца водители в Украине обязаны зажигать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов, независимо от времени суток. Согласно Правилам дорожного движения, это требование придется соблюдать до 1 мая 2021 году. Сотрудники полиции могут остановить транспорт без включенных фар для проверки документов и оштрафовать на сумму от 425 до 510 гривен.

Тарифы на газ и электроэнергию в октябре останутся преждними, несмотря на слухи. Так "Нафтогаз" сохранил цены на уровне 4,7 гривны за кубометр для "Месячного" пакета услуги, и 5,24 гривен для "Годового". В Министерстве энергетики сообщили, что за "свет" придется платить, как и раньше: по 90 копеек за кВт/ч до первых 100 кВт/ч.

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