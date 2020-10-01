Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и подросшую дочь Аню

На фото Алессандра позировала в свитере, сверху которого был надет сарафан. Рядом стояла дочь Аня, которая показалась в свитере и юбке. Амбросио обнимала дочь и красотки показывали свои идеальные ножки на фото. Обуви на семействе не было, а волосы решили оставить распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Падение чувствуется", - написала звезда.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ангелы", "Красивая мать и дочь", "драгоценный момент", "Это прекрасно", "Красиво жить", "Я один из тех, кто называл вас близнецами, и я также сказал, что она будет моделью .... просто для записи, лол ", "Всего наилучшего!", "Хухууу позже, когда станешь матерью, тело хочет быть таким фиксом", "Великолепные девушки", "Как мать, как дочь - красивая", "По-прежнему поддерживать эту вневременную красоту - похвально!".

Напомним, известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на радость фанатов.

На фото красотка показалась в спортивном белье, позируя у стены. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя самые пикантные части тела. Волосы у Алессандры были распущены, а руки девушка сложила спереди.

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