Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой на новом пикантном фото
Артистка опубликовала в своем Инстаграм фото, продемонстрировав аппетитные изгибы в белье, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть фото – проскролльте вниз).
«Доброе утро от тропической девушки», - подписала снимок Каменских.
Каменских позирует сидя на диване в белом белье. Она оперлась на руки, а ноги согнула в коленях. Артистка смотрит в кадр, запрокинув голову назад.
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Образ дополняют украшения: браслеты на ноге и руке, цепочка на шее и серьги.
Каменских сидит так, что солнце эффектно подсвечивает ее ноги, тогда как все остальное остается в тени.
Пользователи сети восхищаются внешностью певицы.
«Богиня любви и музыки», «Чудо», «Красотка», «Красивая», «Огонь», «Вау», "Красавица, Настюш! - пишут в комментариях.
Ранее Алексей Потапенко (Потап) удивил новым совместным снимком со своей женой, певицей Настей Каменских.
Обращает на себя внимание тот факт, что на NK нет макияжа, именно такой и видит свою супругу в быту Алексей Потапенко. Стоит отметить также, что сейчас звездное семейство находится не в Украине и регулярно размещает в соцсетях свои фотографии с отдыха на яхте.
Напомним, Каменских показала фото в экстра-мини и засветила лишнее: «Просто нереально».
Как сообщала Politeka, поседевший Потап удивил резкой сменой имиджа, сам на себя не похож.
Также Politeka писала, что Настя Каменских в мини-платье раздвинула ноги в вызывающей позе: "Прости, конечно, но это...".