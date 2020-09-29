Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала свои ноги в смелом мини

Звезда опубликовала фото со своего дома, в котором позировала не одна, а в компании своих работников - Лолы и Рустама, сообщает Politeka.net. По словам артистки их дружбе исполнилось пять лет. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

По случаю праздника артистка выбрала короткое мини-платье, которое обнажило ее стройные ножки. 

Звезда обула белые босоножки на каблуках и платформе. В руках она держала букет белых роз, которые ей подарил Рустам. 

"Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания с Лолочкой и Рустамом.🌺 @hilola0491 @rustam.rakhimovich Эта Семья создаёт уют нашего дома, его благоухание, чистоту и комфорт. Лолочка и Рустам бесконечно добропорядочные люди и наши отношения построены на доверии, взаимоуважении и взаимопонимании. 🙏", - говорится в посте звезды. 

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Волочкова сообщила, что очень дорожит отношениями со своими сотрудниками, призналась в любви и поблагодарила за все. 

"Я решила подарить Лолочке лилии (как символ чистоты души), а когда зашла в дом, оказалось, что Рустам купил мне белые розы мои любимые в том же салоне в нашем поселке 🌺🦢 У нас вообще все с ребятами позитивно, весело и неординарно!😂😊👍 Это похоже на то, когда спускаешься на кухню сварить любимому чашечку кофе и обнаруживаешь, что она уже сварена им для тебя..❤️", - написала Анастасия. 

За два часа пост собрал более 1000 лайков и ни одного комментария, ведь звезда давно закрыла их от хейтеров. 

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Отмечаем мы сегодня наш пятилетний союз дружбы и взаимопонимания с Лолочкой и Рустамом.🌺 @hilola0491 @rustam.rakhimovich Эта Семья создаёт уют нашего дома, его благоухание, чистоту и комфорт. Лолочка и Рустам бесконечно добропорядочные люди и наши отношения построены на доверии, взаимоуважении и взаимопонимании. 🙏 Спасибо Вам, дорогие мои за всё! Я очень вас люблю и дорожу! 🙏😊 Счастья Вашей семье! Низкий поклон Вашим родителям. Только у таких замечательных людей могли родиться вот такие дети.😊 Я решила подарить Лолочке лилии (как символ чистоты души), а когда зашла в дом, оказалось, что Рустам купил мне белые розы мои любимые в том же салоне в нашем посёлке @balsvetov 🌺🦢 У нас вообще все с ребятами позитивно, весело и неординарно!😂😊👍 Это похоже на то, когда спускаешься на кухню сварить любимому чашечку кофе и обнаруживаешь, что она уже сварена им для тебя..❤️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #цирк #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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