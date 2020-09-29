37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая готовится стать матерью во второй раз, появилась в черном в новой фотосессии

Красотка, которая исполнила одну из главных ролей в сериале "Великолепный век", нарядилась черный пальто с пуговицами, передает Politeka.net.

Звезда позировала в черном облегающем топе, сверху которого надела теплую одежду. Артистка расстегнула пуговицы, чтобы лучше показать свою идеальную фигуру.

Завершила образ Мерьем простая прическа в виде пучка сзади. Волнистая прядь у лица прибавила образу некой завершенности. Аккуратные сережки в ушах стали маленьким акцентом.

Узерли улыбалась, глядя вдаль своим и чистыми и светлыми глазами.

За три часа пост собрал почти 700 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали актрисе самые позитивные комментарии, признаваясь в любви ее таланту.

"Божечки, какая ты красивая❤️❤️❤️Обожаю тебя Мерьем 🥺С мамой всегда смотрим Великолепный век ☺️", - написала одна из фанаток.

Напомним, Мерьем Узерли поделилась трогательным фото с дочерью, Ларой. Отцом девочки является турецкий бизнесмен Джан Атеш. Пара рассталась в августе 2013 года, когда Узери была беременной.

Сейчас беременная артистка скрывает имя отца ребенка. Однако она рассказала, что возлюбленный уже переехал к ним с дочкой в Германию из США.

Ранее сообщалось, что Мерьем Узерли показала свою роскошную внешность крупным планом. Девушка была в обычной черной майке. Ее руки и плечи были оголены. Актриса позировала на черном фоне, благодаря чему ее тело прекрасно оттенялось светом.

Выглядела Узерли чарующе, от ее лица просто невозможно оторвать взгляд.

Пост красотки быстро набрал более 50 тысяч лайков.

Напомним, что Мерьем Узерли призналась в беременности, фото будущей мамы: "Появится на свет в...".

Как сообщала Politeka, звезда "Великолепного века" изумила идеальными чертами, показавшись вблизи: "Мерьем, какая же...".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли ослепила красотой, показав лицо вблизи: «Такая счастливая».