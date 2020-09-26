Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила домашний вечер вместе с новыми знакомыми

Анастасия славится любовью к рекламе самых разных товаров. Чтобы получить подарок или какую-то услугу бесплатно, балерина согласна рекламировать купели, куллеры для воды, магазины по доставке продуктов, салоны красоты и многое другое. В этот раз Волочкова решила рассказать о своих новых знакомых, которые привели в порядок ее пушистого домашнего питомца Лаки.

Так, специально для того, чтобы похвастаться своим питомцем, Анастасия приоделась к приему гостей. Два разных образа балерина продемонстрировала с пушистым другом на руках. При этом примечательным становится то, что сама Анастасия не ходит в салон на стрижку, а ее волосы ей красит ее домработница. Именно за прическу Волочкову высмеивают больше всего, поэтому она заранее скрыла доступ к комментариям, избегая советов о том, что "ей самой пора постричься".

Также звезду нередко высмеивают за фигуру, давно вышедшую за форму балерины и манеру носить вышедшие из моды наряды. Пользователи сети считают, что "дива постарела".

«Вот так чудесным способом благодаря моим друзьям грумерам и просто хорошим людям Валентине и Роману из ветклиники наш котик Лакки пострижен в лучшем виде!🙏Он ни разу не мяукнул, словно получал удовольствие от стрижки! Да просто все в этой жизни зависит от добрых и светлых людей.🙏😊 Их котики чувствуют! Мы подружились! А ребята ещё мне интересный подарок подарили.😉 Но о нем-в сториз скоро.😊», - написала Анастасия.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова оскандалилась кадрами «хмельных» гуляний.

«Люблю Никиту! Мы за истину! Слава нам – любви Богам!» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что Волочкова после употребления спиртного просит у Джигурды привезти ей устройство для «взрослых» утех, однако потом резко передумывает и просит «аленький цветочек». Увиденное произвело эффектно бомбы среди пользователей сети, которые поспешили упрекнуть знаменитость в недостойном поведении.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми: "Свое место в цирке".

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций: «Имею право!».

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу: "прямо в кабинете они..."