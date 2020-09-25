Теперь все встало на свои места

37-летняя российская актриса и певица Анастасия Стоцкая через много лет после сотрудничества с Киркоровым никак не может отделаться от слухов вокруг их отношений

Как передает Politeka.net, недавно Стоцкая опубликовала свежее фото со своим сыном Александром, которое сразу же вызвало бурную реакцию в комментариях. Стоит отметить, что ни одно совместное фото с детьми не обходится без таких отзывов.

«Бедная Настя, задолбали по ходу доброхоты... В голову никому не приходит, что человеку определенный типаж мужчин нравится? Почему вообще нужно обсуждать отцовство?», «Да он Киркоров Александр Филиппович)))», «посмотрите на мужа Анастасии и вы поймете на кого похож мальчик. Вылитый отец», «Как у Киркорова так и Александра общее гены армянские, кровь!», «Если у ребенка карие глаза и темные волосы, это еще не значит Киркоров. Уймитесь», - написали люди под постом.

Судя по всему, Стоцкая уже привыкла к слухам о том, что отец ее детей Филипп Киркоров, который некоторое время продюсировал ее. Однако Стоцкая замужем за ресторатором Cергеем Абгаряном, который, как и Киркоров, имеет армянские корни. В этом то и заключается причина схожести детей Стоцкой с детьми Киркорова.

Добавим, что несмотря на слухи Стоцкая счастлива в браке, воспитывая сына Сашу и дочку Веру.

Напомним, что Анастасия Стоцкая огорошила, показав подросшего сына: "Боже мой, копия Филипп".

Также Politeka писала, что Анастасия Стоцкая похвасталась подросшим сыном в строгом костюме: "Маленький Филиппчик".

А еще Politeka сообщала, что подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым.