Відома російська співачка Анастасія Стоцька похвалилася підрослим сином у шкільній формі

Актриса і співачка поділилася зворушливим знімком на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото зірка приобнімает свого 9-річного сина Сашу, який йде в школу у формі і з букетом квітів. Стоцька уточнила, що фото було зроблено ще 1 вересня.

Втім, на знімку не можна не помітити, що син знаменитості дуже схожий на легендарного співака Філіпа Кіркорова, який багато років тому якраз крутив роман зі Стоцькою. На тлі такої подібності в мережі давно ходять чутки про те, що діти співачки дійсно від Кіркорова. Стоцькій навіть пропонували зробити її синові тест ДНК, щоб раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні, однак, зірка категорично відмовилася.

У коментарях шанувальники зірки активно коментують нове фото.

"Маленький Філіпчик", "які ви красиві", "ну що за красунчик такий", "на матусю схожий", "Таких дітей треба ще цьому світу!", "Мамине щастя!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Стоцька показала свого старшого сина Олександра. Свіже фото хлопчика з'явилося на сторінці знаменитості в Instagram. Красуня опублікувала фото на честь дня народження свого спадкоємця.

"Моя душа. Моє серце. 9років», - підписала знімок зірка.

Відзначимо, що Стоцька спростовує чутки про те, що її син і дочка від Кіркорова. Тим більше, що діти народилися в шлюбі з бізнесменом Сергієм. На свого батька діти теж схоже, але, звичайно, романтична історія з Кіркоровим не відпускає шанувальників пари.

Нагадаємо, улюблениця Кіркорова приголомшила, показавши сина: "Боже мій, копія Філіп".

Як повідомляла Politeka, улюблениця Кіркорова Стоцька раптово нагадала про себе спекотним фото в білизні.

Також Politeka писала, що підросла дочка Стоцької приголомшила схожістю з Кіркоровим.