37-річна російська актриса і співачка Анастасія Стоцька, мабуть, вже звикла до чуток, що обидві її дитини дуже схожі на її колишнього продюсера Філіпа Кіркорова

Як передає Politeka.net, не встигли в мережі влягтися пристрасті з приводу того, що 9-річний син Стоцької Олександр - копія Філіп, як тут же злили кадри її трирічної дочки Віри. На фото, опублікованому в Instagram, дівчинка постала з мамою. Неозброєним оком помітно, що малятко дуже сильно схожа на Кіркорова - особливо очі. Крім того, користувачі розгледіли в ній багато спільного з 8-річною Аллою-Вікторією - справжньою донькою поп-короля, народженою за допомогою сурогатного материнства.

"Анастасія Стоцька зі своєю донечкою!💕 Як на мене, то малятко просто шалено миле", - підписано фото.

Коментуючі зійшлися на тому, що маленька Віра - дитина Кіркорова, втім як і Олександр.

"Теж скаже не від Філі"

"Ржу ...копія Кіркоров"

"Зайшла заради коментів про Кіркорова😊"

"Навіть зрозуміло що від Кіркорова"

"Фількіна доча"

"Філіповна 🤗 👍 "

"на дочку Кіркорова схожа, копія Алла-Вікторія"

"Чому обидві її дитини вилиті Філіп Кіркоров"

"Вона один в один схожа на дітей Кіркорова?!?!?!"

"Копія тато Філіпп👏"

Примітно, що раніше Стоцькій пропонували зробити її синові тест ДНК, щоб раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні, однак, зірка категорично відмовилася.

"Раніше син дійсно був схожий на Кіркорова. Зараз я б так не сказала. ДНК? Навіщо? Скажуть, що все куплено. Ну якщо людям хочеться так вважати, то нехай думають. Вони хочуть інтригу. Це така людська психологія", - заявляла артистка.

Нагадаємо, що Анастасія Стоцька в прозорій сукні похвалилася інтимним фото: "Вау, яка квіточка...».

Як повідомляла Politeka, Анастасія Стоцька раптово нагадала про себе спекотним фото в білизні:"дівчинка з вогником".