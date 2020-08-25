37-річна російська актриса і співачка Анастасія Стоцька, мабуть, вже звикла до чуток, що обидві її дитини дуже схожі на її колишнього продюсера Філіпа Кіркорова
Як передає Politeka.net, не встигли в мережі влягтися пристрасті з приводу того, що 9-річний син Стоцької Олександр - копія Філіп, як тут же злили кадри її трирічної дочки Віри. На фото, опублікованому в Instagram, дівчинка постала з мамою. Неозброєним оком помітно, що малятко дуже сильно схожа на Кіркорова - особливо очі. Крім того, користувачі розгледіли в ній багато спільного з 8-річною Аллою-Вікторією - справжньою донькою поп-короля, народженою за допомогою сурогатного материнства.
"Анастасія Стоцька зі своєю донечкою!💕 Як на мене, то малятко просто шалено миле", - підписано фото.
Коментуючі зійшлися на тому, що маленька Віра - дитина Кіркорова, втім як і Олександр.
"Теж скаже не від Філі"
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"Ржу ...копія Кіркоров"
"Зайшла заради коментів про Кіркорова😊"
"Навіть зрозуміло що від Кіркорова"
"Фількіна доча"
"Філіповна 🤗 👍 "
"на дочку Кіркорова схожа, копія Алла-Вікторія"
"Чому обидві її дитини вилиті Філіп Кіркоров"
"Вона один в один схожа на дітей Кіркорова?!?!?!"
"Копія тато Філіпп👏"
Примітно, що раніше Стоцькій пропонували зробити її синові тест ДНК, щоб раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні, однак, зірка категорично відмовилася.
"Раніше син дійсно був схожий на Кіркорова. Зараз я б так не сказала. ДНК? Навіщо? Скажуть, що все куплено. Ну якщо людям хочеться так вважати, то нехай думають. Вони хочуть інтригу. Це така людська психологія", - заявляла артистка.
Нагадаємо, що Анастасія Стоцька в прозорій сукні похвалилася інтимним фото: "Вау, яка квіточка...».
Як повідомляла Politeka, Анастасія Стоцька раптово нагадала про себе спекотним фото в білизні:"дівчинка з вогником".