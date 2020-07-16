Російська співачка Анастасія Стоцька показала свого старшого сина Олександра

Як передає Politeka.net, свіже фото хлопчика з'явилося на сторінці знаменитості в Instagram. Красуня опублікувала фото на честь дня народження свого спадкоємця.

«Моя душа. Моє серце. 9 років», - підписала знімок зірка.

За кілька годин пост Стоцької зібрав майже 2 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів. Не обійшлося і без традиційних коментарів про те, що син Стоцької дуже сильно схожий на її колишнього продюсера Філіпа Кіркорова.

«Красунчик. Найкращі побажання мамі і синочку», «У тебе неймовірні діти!», «Який красень!!! Вітаю солодкого хлопця))», «який чоловік», «Красава росте!», «Стиляга», «дуже схожий на тата», «Теж напевно талант?», «Схожий на Кіркорова», «Маленька копія Філіпа», «Боже мій, копія Філіпа! З Днем Народження!», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що син Стоцької й справді сильно схожий на поп-короля. Особливо сильно він схожий на сина Кіркорова Мартіна – хлопчики виглядають як рідні брати.

Втім, сама Стоцька ці чутки заперечує. Тим більше, що діти народилися у шлюбі з бізнесменом Сергієм. На свого батька діти теж схожі, але, звичайно, романтична історія з Кіркоровим не відпускає шанувальників пари.

Нагадаємо, що Анастасія Стоцька в прозорій сукні похвалилася інтимним фото: «Вау, яка квіточка...».

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