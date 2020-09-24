23-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, покорила стильным образом
Звезда опубликовала яркое фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net. Красотка сфотографировала себя крупным планом.
Мишель надела салатовый купальник под горло. Большие солнечные очки закрыли ее глаза от солнца.
Артистка подняла подбородок и будто любовалась закатом солнца в такой позе. Кроме того красотка убрала волосы и засветила за ушком аккуратную татуировку.
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"Что вас ждет😍🦋🔥", - заинтриговала певица.
За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Потап уже рассказал, что бомба🔥", "Я просто не доживу до следующей недели, я сдохну😭😭", "Омг, какая красивая, я не могу😻💔", "Вы очень милы мисс 🔥", "Мишель Ты красотка🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️🔥", "Бабочки,бабулеточки)---_♥️", "Купальничек супер.♥️♥️♥️", "Ой давай-давай побыстрее уже 👏👏👏👏", "Чём-то мне это фото напоминает рекламу пумы 😅", "Хорошего отдыха", "Песня супер💯💯💯", "Нас ждёт пушка, как всегда🔥😻", "По-любому что-то классное 💖", - написали пользователи сети.
Напомним, Мишель Андраде предстала в зеленом сдельном купальнике. Дерзкая брюнетка со всех ракурсов продемонстрировала крепкий "орешек", тонкую талию и упругий бюст прежде, чем с улыбкой и задором забежать в воду.
Ранее сообщалось, что Мишель Андраде предстала на фото в рваном фиолетовом топе и черных кожаных штанах. Дерзкая брюнетка повернулась к камере спиной, подняв одно плечико к подбородку, и кинув игривый взгляд в объектив. Ее волосы при этом были влажными из-за укладки.
Напомним, что Мишель Андраде потрясла внешностью в новом образе, Потап оценил: "Ох, какая нереальная".
Также Politeka писала, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».