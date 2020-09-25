Каролина показала себя после того, как поправилась

41-летняя певица Ани Лорак показала, как мастерски скрывает располневшую фигуру

На своей странице в разделе Стори в Инстаграм звезда показала, как едет в машине и позирует перед объективом. Чаще всего селфи и простые фото перед выступлениями артистка снимает именно в машине.

На представленных кадрах располневшая звезда мастерски скрыла все лишнее благодаря наряду красного цвета с аккуратным декольте. В нем можно также заметить, что увеличились не только «бока» Каролины, но еще и ее грудь будто увеличилась в два раза.

Отметим, на концерте пару дней назад она засветила, что очень набрала в весе.

Каролина обтянула пышную фигуру в комбинезон серебристого цвета, который, судя по многочисленным комментариям, ей совсем не идет

Не менее поражает и поведение певицы: Лорак делала "дерганые" движения и неистово крутилась, а ее мимика вообще сносит крышу.

Ранее мы также писали, что после того, как Каролина отдохнула за границей вместе с дочерью, она приступила к работе и начала приводить себя в порядок после затяжного отдыха. Как оказалось, впервые за долгое время из-за карантина, артистка даст концерт.

Специально по этому поводу звезда опубликовала в разделе Стори в Инстаграм небольшой ролик, который сняла для фанатов. Позируя перед зеркалом, загорелая певица устроила небольшую распевку. Также Лорак показала наряд, в котором намерена удивлять концертной программой.

Как и всегда,она использовала классическое платье с блестками. Однако больше всего внимание привлекает мимика знаменитости, которая выглядит несколько неестественно, что видно на представленных кадрах.

После уколов красоты, фанаты, к слову, массово отмечают, что артистка перестаралась и теперь ее лицо выглядит не естественно, называя это явным перебором. При этом также заметно, что Лорак увеличила губы и регулярно посещает косметолога, чтобы "освежиться".

Новая любовница экс-мужа Лорак поразила схожестью с певицей после смены имиджа: "Мурату свезло".

Cын молодого любовника Ани Лорак составил компанию звездной маме: красноречивый кадр.

Сильно загоревшая Ани Лорак с пышным декольте заставила собой восхищаться: "Богиня любви"