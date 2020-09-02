Актер и звезда проекта «Квартал 95» Евгений Кошевой показался с грустным лицом, спрятав его под маской

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу проекта в Instagram.

«Когда всматриваешься в пятницу, а с ней и в…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кошевой позирует на улице в белой футболке и маской на лице. Однако даже из-под нее видно, что актер почему-то встревоженный и грустный.

«Жду с нетерпением», «ура, наконец-то новый сезон», «бомба», - пишут пользователи сети.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал, что автор и сценарист "Квартал-95" Валерий Жидков, который также ведет свои передачи "#Гуднайтшоу", "ЧистоNEWS" и другие успешные проекты, был обворован. В частности у него украли его аккаунт в Instagram.

Кошевой специально наклонился поближе к камере, имитируя интимный разговор с глазу на глаз и почти шепотом сообщил трагическую новость. Но после такого сообщения Кошевой сразу же поспешил успокоить поклонников творчества Жидкова новостью о том, что комик тут же создал новую страничку, ссылкой на которую и поделился его друг и коллега Евгений Кошевой.

Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» засветил «друга» прямо на красной дорожке: кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."