Популярная певица Вера Брежнева удивила новым образом для съемок
Как сообщает Politeka.net, звезда разместила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" короткий видеоролик, на котором предстала в смелом наряде. Исполнительница надела черный костюм с пиджаком и серебристыми эполетами, от которых вниз струится блестящая сеточка-кольчуга. Под ним можно заметить сверкающий белый топ, который по размерам похож на бюстгальтер.
В таком наряде Вера Брежнева покрутилась у зеркала и сделала селфи. Она продемонстрировала свое стройное тело и плоский животик, а также безупречный стиль. Распущенные волосы слегка закрыли лицо певицы, чем придали образу загадочности.
"Новая осень, новые съёмки", - поделилась Вера Брежнева в описании. - "Старая только я 😂 Но настроение 🔥, так что, как говорит Иван Ургант - работаем 💪🏻".
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Пользователи соцсети в комментариях пришли в восторг от внешнего вида знаменитости и оставили ей много приятных отзывов:
"Вера, поверьте, с каждым годом вы все краше и моложе становитесь, и от вас невозможно оторвать глаз) вы шикарно выглядите. Молоды и прекрасны😍😍😍🤗❤🙈"; "Ты почти ослепила меня своей красотой"; "Наоборот молодеешь с каждым новым постом 💓🔥👍😍"; "Вера красотка потрясающая❤️❤️❤️"; "Образ невероятный!!😍"; "Вера, шутница🤗🤗🤗!!! Всё новое!!!🔥 И Вы всегда разная!!!"; "Великолепная и осенью, и летом, и зимой"; "😂😂😂 всем бы такую старость".
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