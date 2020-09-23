53-летний российский певец Филипп Киркоров порадовал публику яркой фотоподборкой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал видеонарезку из различных кадров в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Счастливый и загорелый Киркоров, который за последний месяц побывал сразу в нескольких южных странах, позировал у воды и на скалах в рубашке сочной тигровой расцветки, и под стать ей шортах и шлепанцах.

"С кем бы отправились #заГоризонты в отпуск прямо сейчас? Отмечайте в комментарии👇🏽 И ловите знойного тигра в сторис 🐅 Самых шустрых репостну у себя✌🏼", - поделился эмоциями артист.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отмечая, что с Филиппом готовы податься в любое место на планете.

"Конечно с вами «знойный тигр» ❤️"

"Крутой брутальный мужчина!!!! 🔥🔥🔥Вы молодец"

"Конечно, с Филиппом, хоть на край света!!!🥰"

"Какой красивый, очаровательный! Чудесного отдыха!!!!!☀️🎆Обожаю эту песню!"

"Всегда мечтала встретить Филиппа во время отдыха на море, чтобы яркие впечатления отпуска стали незабываемыми!"

"С каждым днём все больше и больше огня в постах! 🔥🔥🔥 🐯"

Ранее мы сообщали, в сети появились кадры, как отдыхающий в кафе Киркоров не удержался и начал подпевать и подтанцовывать.

«Самый лучший из лучших и дети его самые умные и красивые. Действительно, король! Счастья ему и его семье», «Милый такой!», «Веселого Вам, времяпровождения. Отлично выглядите!», «Филипп, береги себя! А то на местный колорит потянет, а мы не простим», «Обожаю вас, Филипп», «Ух ты, цыганочка с выходом!», - отреагировала армия фанатов.

Напомним, что духовную сестру Киркорова спасают врачи, фото из больницы: "Обещаю, тайну сохраню".

А еще Politeka писала, что довольный собой Киркоров в мокрых трусах впечатлил Николаева: "А какие у вас утренние...".

Также Politeka сообщала, что помолодевший Киркоров в цветных шортах удивил преображением: "Завидный жених".