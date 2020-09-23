53-летний российский певец Филипп Киркоров порадовал публику яркой фотоподборкой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовал видеонарезку из различных кадров в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Счастливый и загорелый Киркоров, который за последний месяц побывал сразу в нескольких южных странах, позировал у воды и на скалах в рубашке сочной тигровой расцветки, и под стать ей шортах и шлепанцах.
"С кем бы отправились #заГоризонты в отпуск прямо сейчас? Отмечайте в комментарии👇🏽 И ловите знойного тигра в сторис 🐅 Самых шустрых репостну у себя✌🏼", - поделился эмоциями артист.
Пользователи кинулись комментировать увиденное, отмечая, что с Филиппом готовы податься в любое место на планете.
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"Конечно с вами «знойный тигр» ❤️"
"Крутой брутальный мужчина!!!! 🔥🔥🔥Вы молодец"
"Конечно, с Филиппом, хоть на край света!!!🥰"
"Какой красивый, очаровательный! Чудесного отдыха!!!!!☀️🎆Обожаю эту песню!"
"Всегда мечтала встретить Филиппа во время отдыха на море, чтобы яркие впечатления отпуска стали незабываемыми!"
"С каждым днём все больше и больше огня в постах! 🔥🔥🔥 🐯"
Ранее мы сообщали, в сети появились кадры, как отдыхающий в кафе Киркоров не удержался и начал подпевать и подтанцовывать.
«Самый лучший из лучших и дети его самые умные и красивые. Действительно, король! Счастья ему и его семье», «Милый такой!», «Веселого Вам, времяпровождения. Отлично выглядите!», «Филипп, береги себя! А то на местный колорит потянет, а мы не простим», «Обожаю вас, Филипп», «Ух ты, цыганочка с выходом!», - отреагировала армия фанатов.
Напомним, что духовную сестру Киркорова спасают врачи, фото из больницы: "Обещаю, тайну сохраню".
А еще Politeka писала, что довольный собой Киркоров в мокрых трусах впечатлил Николаева: "А какие у вас утренние...".
Также Politeka сообщала, что помолодевший Киркоров в цветных шортах удивил преображением: "Завидный жених".