Российский исполнитель Филипп Киркоров удивил зажигательными танцами на отдыхе

Как передает Politeka.net, на фан-странице поп-короля появилось видео, которое он ранее опубликовал у себя в сторис. Сейчас Киркоров находится на отдыхе, откуда ежедневно публикует видео и фото своих развлечений.

В этот раз он сидел за столом в каком-то заведении. На фоне играла живая музыка, которая пришлась Киркорову по вкусу. Он сильно возбудился и начал подпевать и пританцовывать прямо за столом, желая всем хорошего вечера.

Стоит отметить, что видео сразу разошлось по фан-аккаунтам артиста. Ему оставили массу комплиментов.

«Самый лучший из лучших и дети его самые умные и красивые. Действительно, король! Счастья ему и его семье», «Милый такой!», «Веселого Вам, времяпровождения. Отлично выглядите!», «Филипп, береги себя! А то на местный колорит потянет, а мы не простим», «Обожаю вас, Филипп», «Ух ты, цыганочка с выходом!», «Красивый танец», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров отдыхает в Греции, чему безумно рад. Недавно он опубликовал фото, на котором, буквально, прыгал от счастья на фоне горного и морского пейзажа. Одет Киркоров был в дорогой цветастый костюм и солнцезащитные очки.

Напомним, что духовную сестру Киркорова спасают врачи, фото из больницы: "Обещаю, тайну сохраню".

А еще Politeka писала, что довольный собой Киркоров в мокрых трусах впечатлил Николаева: "А какие у вас утренние...".

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