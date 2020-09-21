Российский исполнитель Филипп Киркоров похвастался слишком ярким образом на отдыхе

Артист продолжает оказываться в центре скандалов и обсуждений даже на отдыхе. Пока певец активно проводил время на солнечном курорте, в сети успел разгореться скандал, в связи с выходом клипа «Артисты за мир - Любимую не отдают», к которому он также имеет отношение.

Поклонники посчитали, что мужчина поддерживает отношение Александра Лукашенко, который оказывается покидать пост из-за фальсификации выборов. При этом в ролике многие артисты поют строчку с прямой цитатой президента. В комментариях под новыми фото мужчины также разгорелся спор.

Впрочем, нашлись и просто поклонники, которые обратили больше внимания на внешний вид артиста в необычном ярком костюме салатовой и желтой расцветки. В последнее время мужчина все больше обращает внимание к собственной персоне именно благодаря таким экстравагантным нарядам, некоторые также отмечают, что Филипп очень помолодел и стал более счастливым на отдыхе:

«Салют, понедельник! Хорошо, когда твоя единственная забота в отпуске - выбрать наряд 😜 и выбрать фотку 📸 И то сложно. Помогайте!», - написал Филипп.

Вот что ответили пользователи:

«На гонорар от Лукашенко купили наряд? 😂», «Сколько стоит репутация и совесть?», «Не продешевили надеюсь?», «Наряд просто блеск, завидный жених💚💛💚!!! Я выбираю первую и последнюю👍 Самой классной недели вам, Филипп👌!», «Доброго утра Филипп и хорошего дня. Врят ли мы поможем выбрать лучшую фотку, потому что они все классные! 👍❤️❤️❤️», «Как ни крути, хорош со всех сторон. И фото тоже все хороши.👍❤️», «Доброе утро, Филипп! Как приятно начинать новую неделю с Вашей улыбки😍 Всё фото💣», «Все фотки хороши!!! Везде красавчик!!!!😍».

Мы также писали, что несколько дней назад знаменитый артист отправился в отпуск. Специально для поклонников Филипп Киркоров заснял простой ролик на побережье, в котором решил пожелать доброго утра всем, кто за ним наблюдает. При этом сделать мужчина это решил под знаменитую песню Веры Брежневой, что так удачно скрасила его солнечное утро.

Веселясь в ролике, артист выглядел очень довольным, а коллеги певца даже восхитились его помолодевшим и эффектным видом. В частности, Анита Цой отреагировала на пост положительно, а знаменитая красотка Ольга Полякова восхитилась ногами Киркорова, отметив, что выглядит он отлично.

«Доброе утро, мои родные люди!☀️ Может, снять вам новую порцию экстрима? Я сегодня готов на все! 💯Какой вид спорта поднимает вам настроение? Я попробую 😎😉», - написал певец.

Вот что ответили коллеги артиста: «Доброе! Отличного дня!☺🖐», - написала Анита. В свою очередь Полякова была более красноречива: «Красивые ноги🔥».

Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".

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