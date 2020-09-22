Российский исполнитель Филипп Киркоров покорил волны на гидроцикле во время отдыха

Артист в последнее время поражает публику все более экстравагантными и смелыми нарядами от известных дизайнеров. Цветные принты, яркие ткани, всевозможные образы – все это сделало имидж певца неузнаваемым в сравнении с предыдущими годами.

Сейчас певец отдыхает на солнечном курорте, откуда также делится стильными снимками, поражает публику и хвастается тем, как проводит время. Недавно в Инстаграм Филипп также показал, как рассекает волны на гидроскутере и весело проводит время. Судя по довольному лицу Киркорова, скучать ему не приходится:

«Рассекать волны 🌊- так принято начинать утро с близкими друзьями и любимыми людьми @eloundapeninsula 🇬🇷 А какие у вас утренние ритуалы?🛁», - рассказывает певец под роликом.

Коллега Филиппа Киркорова - артист Игорь Николаев сразу же отреагировал на публикацию и поставил "мне нравится" вместе с другими товарищами артиста. Вот как реагируют пользователи:

«Супер Круто!!✌️👍🔥🔥🔥», «Красавчик!🔥Это просто кайф!🙉Я тоже так хочу!!😁😘», «👍👍👍Как же, как же, как же ЗДОРОВО!!!!», «А у нас утренние ритуалы — водичка с хлороФиллом💚 и утренняя Тренировка на 40 минут👍бодрит😁👌» «Супер, молодец Филипп🙌», «Обожаю это 🔥🔥🔥», «Вау просто шикарное утро🔥🔥🔥», «Вау,мега круто!!!👍👍👍🔥🔥👏», «У меня ритуал,каждое утро начинаю с песни "Любимую не отдают"», «Скромняга Фил🤣😂👍», «Филя ну ты крутой ваще👏👏👏», «Не жизнь, а бесконечный праздник!».

До этого мы писали, что артист продолжает оказываться в центре скандалов и обсуждений даже на отдыхе. Пока певец активно проводил время на солнечном курорте, в сети успел разгореться скандал, в связи с выходом клипа «Артисты за мир - Любимую не отдают», к которому он также имеет отношение.

Поклонники посчитали, что мужчина поддерживает отношение Александра Лукашенко, который оказывается покидать пост из-за фальсификации выборов. При этом в ролике многие артисты поют строчку с прямой цитатой президента. В комментариях под новыми фото мужчины также разгорелся спор.

Впрочем, нашлись и просто поклонники, которые обратили больше внимания на внешний вид артиста в необычном ярком костюме салатовой и желтой расцветки. В последнее время мужчина все больше обращает внимание к собственной персоне именно благодаря таким экстравагантным нарядам, некоторые также отмечают, что Филипп очень помолодел и стал более счастливым на отдыхе.

Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров предупредил о большой опасности и показал себя лежащего: "Все, на пенсию?".

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