Певица Алина Гросу поделилась подробностями развода с мужем, московским бизнесменом Александром Комковым

Пара поженилась прошлым летом, но наладить семейную жизнь им так и не удалось. В декабре Алина собрала вещи и уехала из их дома.

«Получилось так, что еще в декабре мне Саша без единой на то причины, сказал: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы, возможно, попытался месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели». Я не могла ему это простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь, то другое, если ты не напробовался до того, как мы поженились ... Ну что это? Зачем это все?» - поделилась певица.

Отметим, известие активно комментируют в Сети.

«Это че за отношения такие? «Я бы попытался месяц, но через 2 недели я себе кого то найду» эта че?», «Боже, зачем делать такие свадьбы, столько денег вложить в это и развод потом», «Мне кажется, парень был слишком серьезным и не выдержал ее графика жизни», «Седакова следующая!😆 Засекаем!», «когда показывали свадьбу, то у меня было такое чувство что это все наиграно...... набило искренности ..... даже по их взгляду было заметно, как будто свадьбу сделали только для прессы», - пишут пользователи.

Напомним, 6 сентября 37-летняя певица Анна Седокова вышла замуж за 28-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тимма.

Напомним, Алина Гросу в громадном декольте показала, чем покоряет мужчин.

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