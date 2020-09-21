Украинская журналистка Алла Мазур после борьбы с болезнью впервые вышла в эфир и удивила новым образом

Как пишет Politeka.net, ведущая программы "ТСН" на канале "1+1" показалась зрителям без парика. Такое видео появилось в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Вчера Алла Мазур (@allamazurofficial) впервые вышла в эфир ТСН. Воскресенье в новом образе без парика. Поборов онкологическое заболевание, она решилась на максимальную открытость. Ведущая рассказала, как сообщила сыну Артему о болезни и вдохновила других принять и любить себя", - сообщается в описании к ролику.

Телеведущая появилась в студии с короткими седыми волосами, которые успели отрасти после процедур. Алла Мазур нарядилась в синий-пиджак. Кроме того, в сюжете "ТСН" показали фотосессию, для которой журналистка надела мешковатое платье телесного цвета и черные туфли. Таким образом она поддержала украинских женщин, которые столкнулись с раком молочной железы.

Алла Мазур рассказала, что узнала об онкологическом заболевании около года назад и до последнего оттягивала разговор с главным мужчинов в своей жизни - сыном Артемом.

"Я его спросила: "слышал ли ты о такой болезни?". Он схитрил, как оказалось, и сказал, что нет. Когда я ему сказала, что это такая длительная болезнь, она долго лечится, поэтому люди ее боятся, но у нас все будет хорошо, он у меня спросил: "Ты умрешь?". Я ему объяснила: нет, это длительный процесс лечения, я обязательно выздоровею", - поделилась ведущая.

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