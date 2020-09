View this post on Instagram

Вчора Алла Мазур (@allamazurofficial) вперше вийшла в ефір ТСН. Тиждень у новому образі без перуки. Поборовши онкологічне захворювання, вона наважилася на максимальну відвертість. Ведуча розповіла,як повідомила сину Артему про хворобу і надихнула інших прийняти та любити себе. Дивись ТСН. Тиждень щонеділі о 19:30 на 1+1. Повний сюжет переглядай онлайн на 1+1 video за посиланням в сторіз. #одинплюсодин #тинеодин