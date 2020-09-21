Українська журналістка Алла Мазур після боротьби з хворобою вперше вийшла в ефір і здивувала новим образом

Як пише Politeka.net, ведуча програми "ТСН" на каналі "1+1" показалася глядачам без перуки. Таке відео з'явилося в соціальній мережі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

"Вчора Алла Мазур (@allamazurofficial) вперше вийшла в ефір ТСН. Неділя в новому образі без перуки. Поборовши онкологічне захворювання, вона зважилася на максимальну відкритість. Ведуча розповіла, як повідомила синові Артему про хворобу і надихнула інших прийняти і любити себе", - повідомляється в описі до ролика.

Телеведуча з'явилася в студії з коротким сивим волоссям, які встигли відрости після процедур. Алла Мазур вбралася в синій-піджак. Крім того, у сюжеті "ТСН" показали фотосесію, для якої журналістка одягла мішкувату сукню тілесного кольору та чорні туфлі. Таким чином вона підтримала українських жінок, які зіткнулися з раком молочної залози.

Алла Мазур розповіла, що дізналася про онкологічне захворювання близько року тому і до останнього відтягувала розмову з головним чоловіком у своєму житті - сином Артемом.

"Я його запитала: "чи чув ти про таку хворобу?". Він схитрив, як виявилося, І сказав, що ні. Коли я йому сказала, що це така тривала хвороба, вона довго лікується, тому люди її бояться, але у нас все буде добре, він у мене запитав: "Ти помреш?". Я йому пояснила: ні, це тривалий процес лікування, я обов'язково одужаю", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, Алла Мазур після зміни іміджу зважилася на сміливий вчинок: "збудеться давня мрія..."

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