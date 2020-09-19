Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала загорелое тело в халатике

Звезда поделилась с поклонниками новым снимком на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Леся позирует перед камерой в весьма непринужденном виде. Из одежды на ведущей только белый халатик, который Никитюк кокетливо приспустила с плеч, тем самым засветив загорелые ключицы и добавив глубины своему декольте. Кроме того, звезда завернула волосы в белое полотенце.

При этом Леся не забыла о макияже, добавив своему лицу свежести и сияния при помощи золотистого хайлайтера.

В подписи к фото звезда решила поделиться собственным секретом красивой кожи.

«Очень часто в прессе встречаются заголовки, типа: - Как вернуть молодость коже лица? Мой рецепт, 7 дней конкретного отдыха, солнце, море, сон, коктейль, рыба, овощи, SPF 50 PA +++», - рассказала Никитюк.

Поклонники ведущей активно комментируют ее пост. При этом некоторым показалось, что на фото губы знаменитости выглядят неестественно увеличенными, на что комментаторы тут же обратили внимание.

«Судя по фото, ещё корректор, тоналка, бронзер и хайлайтер», «Леся губы огонь, подкалывала их?», «Шамаханская царица», «ЛЭСЯ !!!!!!!!!! Ну зачем ты их надула???? Натуральные были лучше!», «Ну идеально красивая! Белла Донна», «Красотка йома йо», «Царица миров», - пишут люди.

Напомним, Леся Никитюк в микро-бикини ошеломила погружением в "Танці з зірками".

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