Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя в необычном образе

На фото Соня была в "невидимом" корсете и белой юбке. Волосы у Киперман были распущены, а сама девушка стояла на коленях, развернувшись спиной к камере и выгнувшись. На втором снимке звезда уже показала себя спереди, демонстрируя грудь в приличном по размеру декольте. Фото вышло довольно провокационным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Из России с любовью", "Очаровашка", "Шикарная девушка", "Погладила", "Какая ты красивая", "До мамы далеко".

Сообщалось, что дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила нежным видом в коротком белом платье.

Фото сделаны ночью в плохо освещенной комнате, а сама Соня на них выглядит слегка размытой, ведь большинство кадров пойманы во время движения. Юная красотка одета в короткое белое платье из «помятой» ткани с вырезом на спине.

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На странице в социальной сети Инстаграм "Звездный путь" появился фотоколлаж с лучшими образами певицы Вера Брежневой, принявшей участие в съемках мюзикла "Ритм".

Напомним, юная дочь Веры Брежневой в тесном топе соблазнила ночными кадрами

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