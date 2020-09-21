Дочь украинской певицы Веры Брежневой Соня Киперман показала себя в необычном образе
На фото Соня была в "невидимом" корсете и белой юбке. Волосы у Киперман были распущены, а сама девушка стояла на коленях, развернувшись спиной к камере и выгнувшись. На втором снимке звезда уже показала себя спереди, демонстрируя грудь в приличном по размеру декольте. Фото вышло довольно провокационным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Сообщалось, что дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила нежным видом в коротком белом платье.
Фото сделаны ночью в плохо освещенной комнате, а сама Соня на них выглядит слегка размытой, ведь большинство кадров пойманы во время движения. Юная красотка одета в короткое белое платье из «помятой» ткани с вырезом на спине.
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Напомним, юная дочь Веры Брежневой в тесном топе соблазнила ночными кадрами
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