Популярная певица Вера Брежнева показала подросшую дочь Сару

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала в сториз соцсети "Инстаграм" фото своей десятилетней наследницы в ярком образе. Сара предстала в небесно-голубом топе, под которым виден черный купальник. Волосы девочки окрашены в разные оттенки розового на кончиках, а также заплетены в несколько тугих косичек, в которых можно заметить и фиолетовые пряди.

Судя по снимку, Сару сфотографировали дома - на заднем плане можно заметить окно квартиры и карниз со шторками. "Моя подружка", - подписала публикацию Вера Брежнева. К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать внешний вид красотки, однако певица указала профиль своей дочери в "Инстаграм".

Ранее Вера Брежнева кардинально изменила внешность и на одном из видео появилась с непривычной для нее короткой стрижкой. Такой образ немало удивил ее преданных поклонников, которые привыкли видеть певицу с длиннными волосами. Мнения о таких переменах резко разделились: некоторым короткая прическа исполнительницы не понравилась, но нашлись такие, которая она пришлась по вкусу.

Брежнева поспешила объясниться перед фанатами и рассказала, что новую стрижку будет носить ненадолго - она нужна для одного из проектов.

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