Знаменита украинская певица Вера Брежнева повеселилась на съемках "Ритма" в провокативном и смелом костюме

Не так давно артистка рассказала, как приняла участие в съемках "Ритма" по просьбе Дмитрия Монатика и Елены Коляденко. Коллеги уже довольно плотно общаются, являются хорошими друзьями и в начале лета выпустили свой совместных хит "Вечериночка", который по-прежнему занимает первые места в хит-парадах.

Дмитрий и Вера также выступили в Одессе на празднике, а также Вера приезжала специально на концерт Монатика, чтобы выступить с ним, сделав при этом сюрприз мужчине, который даже не знал о приезде подруги.

По этому поводу на фан-аккаунте Веры также небольшой ролик со съемок "Ритма", на котором сама звезда позирует в лифчике из крупных серебряных камней, мини-юбке такого же дизайна и светлого оттенка.

«Ритм набрал 2000000 просмотров на @youtube. Спасибо Вам большое за такой прекрасный #ритм», - сказано на фан-аккаунте. Поклонники отметили, что мужчины будут бедные, ведь звезда выглядит превосходно.

Также до этого на одном из последних видео певица предстала с короткой стрижкой, что немало удивило ее многочисленных фанатов, которые привыкли видеть Веру с длиннными роскошными локонами.

Брежнева поспешила успокоить растроенных фоловеров, объяснив, что короткая стрижка – это ненадолго и необходимо для одного из проектов, в котором участвует Вера.

Мнения о новом образе певицы у фанатов разошлись. Некоторым нравится новый образ знаменитости, но есть и те, которым короткая стрижка жены Меладзе не понравилась.

Напомним, Вере Брежневой без лифчика припомнили утехи на пляже

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